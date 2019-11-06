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6 ноября • обновлено в 10:36
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"Главное препятствие!" Литва разнесла Россию за войну на Донбассе

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия своими действиями препятствует мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

По его словам, разведение сил в районе Золотого - "это чувствительный момент", а перемирие до сих пор не соблюдается, передает "Радио Свобода".

"Все это как бы отодвигается и сразу же критика со стороны России, что невозможно договариваться. К этому надо с одной стороны привыкнуть, с другой - очень твердо держаться. Самое большое препятствие этому процессу - то, что Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником этого конфликта. Хотя официально они такими не считаются", - сказал он.

Линас Линкявичюс

Линас Линкявичюс

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При этом Линкявичюс добавил, что РФ, несмотря на обещания помощи в урегулировании ситуации, делает наоборот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Литве предупредили, что согласование Киевом условий особого статута Донбасса станет вторым шагом к капитуляции Украины.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Это кто такой? Он что, умнее Макрона с Меркель?
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