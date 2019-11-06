"Главное препятствие!" Литва разнесла Россию за войну на Донбассе

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия своими действиями препятствует мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

По его словам, разведение сил в районе Золотого - "это чувствительный момент", а перемирие до сих пор не соблюдается, передает "Радио Свобода".

"Все это как бы отодвигается и сразу же критика со стороны России, что невозможно договариваться. К этому надо с одной стороны привыкнуть, с другой - очень твердо держаться. Самое большое препятствие этому процессу - то, что Россия себя представляет нейтральной стороной, хотя является активным участником этого конфликта. Хотя официально они такими не считаются", - сказал он.

Линас Линкявичюс скриншот видео

При этом Линкявичюс добавил, что РФ, несмотря на обещания помощи в урегулировании ситуации, делает наоборот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Литве предупредили, что согласование Киевом условий особого статута Донбасса станет вторым шагом к капитуляции Украины.

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