"Гладковского за шиворот в тюрьму": у Порошенко резко высказались о коррупции в оборонке

В штабе Петра Порошенко заявили, что действующий президент не может влиять на расследование коррупционного скандала в оборонном секторе Украины или "притянуть за шиворот" Олега Гладковского, одного из его фигурантов, в тюрьму.
Об этом, как передает УП, сказал представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, отметив, что дело подследственное НАБУ.
"Президент не может взять Гладковского за шиворот и привести его в тюрьму. То, что он мог сделать, он сделал. Он лично обратился в Национальное антикоррупционное бюро, в орган у которого репутация абсолютно независима от президента", – сказал он.
Олег Гладковский
BBC
"Кроме того, президент, чтобы у Гладковского не было влияния на следствие, уволил его со всех должностей", – добавил Медведев.
Представитель штаба кандидата также подчеркнул, что президент назначил преемником Гладковского "человека с безупречной репутацией" Сергея Кривоноса.
Отметим, он баллотировался на выборах президента в 2019 году, однако снялся в пользу Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Были названы бешеные суммы заработка топ-чиновников в результате контрабанды и других "хитростей".
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Гладковский также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.
Несколько топ-чиновников "Укроборонпрома" отстранили от должностей.
Позже стало известно, что "Укроборонсервис" (входит в структуру "Укроборонпром") заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн грн предоплаты по тайной сделке.
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