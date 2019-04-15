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"Гладковского за шиворот в тюрьму": у Порошенко резко высказались о коррупции в оборонке

4.5тЧитать материал на украинском

В штабе Петра Порошенко заявили, что действующий президент не может влиять на расследование коррупционного скандала в оборонном секторе Украины или "притянуть за шиворот" Олега Гладковского, одного из его фигурантов, в тюрьму.

Об этом, как передает УП, сказал представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, отметив, что дело подследственное НАБУ.

"Президент не может взять Гладковского за шиворот и привести его в тюрьму. То, что он мог сделать, он сделал. Он лично обратился в Национальное антикоррупционное бюро, в орган у которого репутация абсолютно независима от президента", – сказал он.

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Олег Гладковский

Олег Гладковский

BBC

"Кроме того, президент, чтобы у Гладковского не было влияния на следствие, уволил его со всех должностей", – добавил Медведев.

Представитель штаба кандидата также подчеркнул, что президент назначил преемником Гладковского "человека с безупречной репутацией" Сергея Кривоноса.

Отметим, он баллотировался на выборах президента в 2019 году, однако снялся в пользу Порошенко.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Олег ГладковскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Порох, ты главный коррупционер в стране!!
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1
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Кнур соевый, не лепи нам горбатого, твоё место в тюрьме!!
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Виня Ксения
Виня Ксения
Поклонникам Зеленского вообще пофиг, что отвечает команда Порошенка. До них уже не достучаться. Они с вожделением впитывают каждое слово своего Зе и поверят в любой бред им произнесенный.
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