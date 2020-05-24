В качестве одной из версии МВД рассматривает самоубийство

Его тело в туалете обнаружила уборщица. Рядом с погибшим лежал пистолет

Народный депутат Украины от группы "Довіра" Сергей Шахов выразил мнение, что его коллегу Валерия Давыденко убили, поэтому версия о суициде не имеет под собой оснований.

Об этом парламетарий заявил в комментарии hromadske. "Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство Я настаиваю на том, что его убили и надо делать расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", – сказал политик.

Валерий Давыденко zn.ua

Между тем председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил соболезнования в связи с гибелью Давыденко и настоял на проведении справедливого расследования трагедии.

"Верховную Раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давыденко. Обстоятельства гибели народного депутата выясняются правоохранительными органами. Расследование должно быть оперативным и максимально объективным", – цитируются слова спикера парламента на официальном сайте ВРУ.

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