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24 мая • обновлено в 09:37
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Гибель нардепа Давыденко: в группе "Довіра" заподозрили убийство

  • Нардепа Давыденко нашли застреленным в собственном офисе 23 мая

  • Его тело в туалете обнаружила уборщица. Рядом с погибшим лежал пистолет

  • В качестве одной из версии МВД рассматривает самоубийство

  • Известно, что ранее Давыденко возглавлял наблюдательный совет Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, замешанной в коррупционных скандалах

14.3т
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Народный депутат Украины от группы "Довіра" Сергей Шахов выразил мнение, что его коллегу Валерия Давыденко убили, поэтому версия о суициде не имеет под собой оснований.

Об этом парламетарий заявил в комментарии hromadske. "Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство Я настаиваю на том, что его убили и надо делать расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", – сказал политик.

Валерий Давыденко

Валерий Давыденко

zn.ua

Между тем председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил соболезнования в связи с гибелью Давыденко и настоял на проведении справедливого расследования трагедии.

"Верховную Раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давыденко. Обстоятельства гибели народного депутата выясняются правоохранительными органами. Расследование должно быть оперативным и максимально объективным", – цитируются слова спикера парламента на официальном сайте ВРУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Сергей Шахов Валерий Давыденко
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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