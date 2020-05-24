Народный депутат Украины от группы "Довіра" Сергей Шахов выразил мнение, что его коллегу Валерия Давыденко убили, поэтому версия о суициде не имеет под собой оснований.
Об этом парламетарий заявил в комментарии hromadske. "Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство Я настаиваю на том, что его убили и надо делать расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", – сказал политик.
Валерий Давыденко
zn.ua
Между тем председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил соболезнования в связи с гибелью Давыденко и настоял на проведении справедливого расследования трагедии.
"Верховную Раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давыденко. Обстоятельства гибели народного депутата выясняются правоохранительными органами. Расследование должно быть оперативным и максимально объективным", – цитируются слова спикера парламента на официальном сайте ВРУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в центре Киева с огнестрельным ранением в голову 23 мая был найден народный депутат, член группы "Доверие" Валерий Давиденко.
Тело было обнаружено уборщицей в туалете его личного офиса, рядом с ним лежал пистолет.
Предварительной версией гибели Давыденко является самоубийство, однако правоохранители будут рассматривать и другие версии.
Также появились свежие фото и видео с места происшествия.
Местный житель рассказал, что автомобиль Давыденко с самого утра стоял у его офиса.
Также стало известно, что окно кабинета народного избранника было открыто, а в его машине обнаружили второй пистолет.
Известно, что в прошлом народный депутат был председателем наблюдательного совета Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которая замешана в махинациях и коррупционных скандалах.
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