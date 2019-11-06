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6 ноября • обновлено в 15:01
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"Гепу на нары!" Зеленского в Харькове встретили разъяренные люди. Фото

4.4т Читать материал на украинском

В среду, 6 ноября, в Харькове к приезду президента Украины Владимира Зеленского горожане вышли на пикет против мэра города Геннадия Кернеса.

Как сообщает "Объектив", на митинге перед Харьковским авиационным заводом стоят больше десяти человек. У людей в руках плакаты с надписями: "Гепу на нары", "Харьковчане против Кернеса", "Требуем создать ТСК по Кернесу", "Гепа – глава ОПГ" и "Гепу геть".

Отмечается, что митингующие стоят больше часа и вся акция проходит мирно. В зале ХАЗа собрались около 250 человек. Встречать Зеленского пришли советники главы ХОГА Юлии Светличной и харьковский бизнесмен Александр Ярословский.

Митинг против Кернеса

Митинг против Кернеса

Паблик "ХХ"

Митинг против Кернеса

Митинг против Кернеса

Паблик "ХХ"

Зал ХАЗа

Зал ХАЗа

057

Зал ХАЗа

Зал ХАЗа

057

В это же время под зданием Харьковской областной госадминистрации собралось около 300 человек, которые пришли на встречу с Зеленским, передает "057".

Митинг перед ХОГА

Митинг перед ХОГА

Паблик "ХХ"

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября в Харькове президент Владимир Зеленский в ходе рабочей должен ознакомиться с производственными мощностями ГП "Завод имени В. А. Малышева", принять участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" и представить нового председателя Харьковской областной государственной администрации.

Вместе с Зеленским в Харьков прилетел и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Персоны
Геннадий Кернес Владимир Зеленский
Место
Украина Харьков
Тег
митинг
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