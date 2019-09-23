Главная Новости
23 сентября • обновлено в 13:33
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Геннадий Москаль: задайте острый вопрос экс-главе Закарпатской ОГА

606 Читать материал на украинском

Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 19 сентября станет экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Геннадий Москаль: задайте острый вопрос экс-главе Закарпатской ОГА

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Геннадием Москалем сегодня в 17:30

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Якi тут можуть бути питания?хіба що чому не за гратами с повною конфіскацією ті хто краде народний бурштин та контробандою займається та краде народний ліс?????чому ті в кого е паспорти Польщі Румунії чехів не анулюють наші паспорти?нащо нам ті запроданці????
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel