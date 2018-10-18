''Это психоз и истерия'': украинский генерал о планах Лаврова запретить учения НАТО на Азове

Глава МИД России Сергей Лавров умышленно распространяет фейковую информацию о возможном проведении военных учений Украина-НАТО в Азовском море.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил генерал-лейтенант Василий Богдан. По его мнению, любые заявления об этих учениях - фэйк.

"Если будет принято соответствующее решение, то я не думаю, что могут быть какие-то непродуманные шаги с украинской стороны, или от Альянса, которые бы давали России основания обвинять нас в эскалации напряжения. Или, возможно, в нарушении каких-то международных договоренностей. Хотя, по факту РФ является самым активным нарушителем мирового порядка и глобальной безопасности", - сказал Богдан.

Эксперт по вопросам безопасности утверждает, никакого решения по поводу проведения подобных учений Украиной не принималось.

"Я думаю, что это фейк, умышленно направленный на то, чтобы иметь какую-то платформу Кремлю для дальнейших обвинений Альянса и Украины. А также показать своему обществу "агрессивное" поведение по отношению к России, как будто корабли НАТО уже у их берегов и господствуют в Азовском море. Потом они консолидируются, увеличат расходы на оборону и будут наращивать вооруженные силы", - объясняет Богдан.

Смотрите видео по теме

"Я расцениваю это заявление Лаврова, как некий элемент психоза и истерии, учитывая, как Россия в последнее время постоянно теряет свои позиции в Европе и мире", - добавил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября глава МИД Украины Павел Климкин встретился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Во время встречи обсуждались вопросы практического взаимодействия в Черном и Азовском морях, усиление безопасности хранилищ боеприпасов и более эффективной деятельности трастовых фондов и проектов.

Ранее, 12 октября, президент Порошенко ввел в действие указ СНБО, который называется "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Kepчeнcком проливе". Решение Совета почти полностью защищено государственной тайной.