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"Газовая атака!" Украина жестко осадила Россию из-за договора о дружбе

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Нота Министерства иностранных дел России относительно Договора о дружбе, направленная Украине, означает только то, что он утрачивает свою силу.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook, отметив, что по канонам международного права Россия не могла поступить иначе.

"Единственный юридический факт, который содержится в ноте МИД РФ — подтверждение того, что Большой договор теряет свою силу с 1 апреля 2019 года", — написала она.

"Эмоциональная "газовая атака" МИД РФ в виде манипуляций и пропаганды, опубликованных по этому поводу, лишь подтверждают насколько РФ не готова вести себя цивилизованно и добросовестно. Большинство этих "обвинений" со стороны РФ неоднократно обсуждались во всех возможных форматах. Чем подробнее мы их проговаривали, тем четче был ответ, что претензии РФ необоснованные и имеют целью скрыть собственные варварские нарушение международного права", — уточнила дипломат.

"Газовая атака!" Украина жестко осадила Россию из-за договора о дружбе

24 канал

Также Зеркаль отметила еще один важный аспект.

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"Украина в своих нотах по Большому договору настойчиво предлагает решить все споры в судебных органах, в частности в Международном суде ООН. Россия постоянно этого избегает. И теперь позиция РФ уже совсем незавуалированная. Никаких судов, только политические консультации. Инструменты российской политики и дипломатии остаются неизменными - "договорняки" вместо договоров", — заключила она.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
хоть один!!! договор международный рашка выполнила в полном объёме???
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Питон Каа
Питон Каа
А Россия с Украиной больше ни о чем договариваться и не намерена. Так что, бандерлоги, пишите письма в суды, все равно Россия объявила о верховенстве внутреннего права над международным. По примеру США, а как же, мы ж за демократию и ценности там всякие, но только когда эти ценности принадлежат нам.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
С чмошными кацапами шо "договорняки", шо договора бесполезны, эта падаль слово никогда нане держала, только забор, ров и крокодилы
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
UaDonetsk Umka, пошел нах троляка кацапска, ты как и вся росися пороха поддерживаешь, а нам норм президент нужен!!!
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