"Газовая атака!" Украина жестко осадила Россию из-за договора о дружбе

Нота Министерства иностранных дел России относительно Договора о дружбе, направленная Украине, означает только то, что он утрачивает свою силу.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook, отметив, что по канонам международного права Россия не могла поступить иначе.

"Единственный юридический факт, который содержится в ноте МИД РФ — подтверждение того, что Большой договор теряет свою силу с 1 апреля 2019 года", — написала она.

"Эмоциональная "газовая атака" МИД РФ в виде манипуляций и пропаганды, опубликованных по этому поводу, лишь подтверждают насколько РФ не готова вести себя цивилизованно и добросовестно. Большинство этих "обвинений" со стороны РФ неоднократно обсуждались во всех возможных форматах. Чем подробнее мы их проговаривали, тем четче был ответ, что претензии РФ необоснованные и имеют целью скрыть собственные варварские нарушение международного права", — уточнила дипломат.

24 канал

Также Зеркаль отметила еще один важный аспект.

"Украина в своих нотах по Большому договору настойчиво предлагает решить все споры в судебных органах, в частности в Международном суде ООН. Россия постоянно этого избегает. И теперь позиция РФ уже совсем незавуалированная. Никаких судов, только политические консультации. Инструменты российской политики и дипломатии остаются неизменными - "договорняки" вместо договоров", — заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!