"Газовая атака!" Украина жестко осадила Россию из-за договора о дружбе

Нота Министерства иностранных дел России относительно Договора о дружбе, направленная Украине, означает только то, что он утрачивает свою силу.
Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook, отметив, что по канонам международного права Россия не могла поступить иначе.
"Единственный юридический факт, который содержится в ноте МИД РФ — подтверждение того, что Большой договор теряет свою силу с 1 апреля 2019 года", — написала она.
"Эмоциональная "газовая атака" МИД РФ в виде манипуляций и пропаганды, опубликованных по этому поводу, лишь подтверждают насколько РФ не готова вести себя цивилизованно и добросовестно. Большинство этих "обвинений" со стороны РФ неоднократно обсуждались во всех возможных форматах. Чем подробнее мы их проговаривали, тем четче был ответ, что претензии РФ необоснованные и имеют целью скрыть собственные варварские нарушение международного права", — уточнила дипломат.
24 канал
Также Зеркаль отметила еще один важный аспект.
"Украина в своих нотах по Большому договору настойчиво предлагает решить все споры в судебных органах, в частности в Международном суде ООН. Россия постоянно этого избегает. И теперь позиция РФ уже совсем незавуалированная. Никаких судов, только политические консультации. Инструменты российской политики и дипломатии остаются неизменными - "договорняки" вместо договоров", — заключила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 сентября 2018 года Украина официально уведомила Россию о расторжении Договора о дружбе.
Вопрос отмены Договора о дружбе всплыл в украинской политике из-за обострения ситуации в Азовском море.
10 декабря президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора, принятый Верховной Радой.
В свою очередь в Кремле заявили, что разрыв договора якобы навредит украинцам.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.