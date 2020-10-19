Галаевы из Сум объяснили, почему баллотируются в депутаты от разных партий

Расул Галаев объяснил, почему его семья баллотируется в Сумской городской и областной советы от трех разных партий.

Как рассказал он "Стране", в его семье этой ситуации даже не придавали значения.

"Отец уже депутат пятый раз, и он всегда был беспартийным. Когда изменилось избирательное законодательство – необходимо было быть от партии. После революции я тоже начал принимать участие в политике, мы с товарищами начали заниматься партией "УДАР" в Сумах. Это было в 2014 году. В 2015-м "УДАР" объединился с партией Петра Порошенко, и автоматически мы остались в партии "ЕС", – отметил Галаев.

По его словам, отец всегда приучал сыновей к самостоятельности, "в руки давал удочку, а рыбу говорил, чтобы вытаскивали сами".

"Поэтому я остаюсь со своими друзьями на местах, и мы идем от партии "ЕС". Отец по своей линии идет с "Батьківщиною", – добавил кандидат.

В этом году также его брат Рустам изъявил желание поучаствовать в политике, ему больше импонирует президент Украины Владимир Зеленский.

"Поэтому у нас демократический к этому подход, нет навязывания, мол, куда скажет отец, туда и пойдем", – подчеркнул Галаев.

Как писал OBOZREVATEL, в Сумской городской и областной советы баллотируется семья Галаевых, однако от различных политических партий.

Отец Магомед-Шарип Галаев – от "Батьківщини", старший сын Рустам Галаев – от "Слуги народа", а младший сын Расул Галаев – от "Европейской Содидарности".