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10 сентября • обновлено в 09:22
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Фукс и "слуги народа": выяснилось, кто был на свадьбе "смотрящего" за Минюстом в Сен-Тропе

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На свадьбе известного украинского юриста и блогера Андрея Довбенко, которого также называют "смотрящим" за Минюстом, в Сен-Тропе, кроме главы Офиса президента Андрея Богдана, присутствовали судьи, банкиры и депутаты от "Слуги народа".

Об этом сообщает Bihus.info. Так, на мероприятии заметили судей Хозяйственного суда Киева Викторию Джарты и Елену Чинчин. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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Однако сами судьи заявили, что были на свадьбе у подруги, а Довбенко не знают.

Хозяйственный суд в то же время рассматривает дела о долгах предприятий, которые затем стягивают исполнители Минюста, влияние на которых приписывают Довбенко.

Среди гостей на свадьбе также присутствовали российско-украинский бизнесмен Павел Фукс, ранее уличенный в наличии двух гражданств и проворачивании различных афер, экс-защитница Виктора Януковича, адвокат экс-главы одиозного Окружного админсуда Киева Павла Вовка Ольга Просянюк, заместитель председателя банка правления ПУМБ Константин Школяренко и член правления Укрсоцбанка Ростислав Матяш.

Засветились на свадьбе Довбенко и депутаты от "Слуги народа" Николай Сольский и Олег Семинский. На яхте в порту Сен-Тропе заметили также председателя Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталью Богацкую. Именно она была дружкой на свадьбе.

Свадьба Довбенко

Свадьба Довбенко

ФБ Анны Огренчук

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан провел День Независимости Украины во Франции на свадьбе известного украинского юриста и блогера Андрея Довбенко.

Позже, комментируя отдых в Сен-Тропе, он заявил, что вправе проводить выходные дни там, где считает нужным.

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Персона
Андрей Богдан
Место
Франция
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