Франция назвала предпосылку для "нормандской встречи"

Результатом введения переселенцев в состав Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе должен быть новый саммит в "нормандском формате".

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью РБК-Украина. По его словам, "нормандская встреча" может состояться в течение ближайших месяцев.

Посол отметил, что предпосылкой саммита является обязательное выполнение парижских договоренностей в полном объеме.

"Далее – реинтеграция Донбасса согласно Минским соглашениям. Минские соглашения вызывают критику, но это единственная существующая дорожная карта к миру. Кроме их выполнения, другого пути нет. Когда все договоренности будут выполнены, тогда состоится саммит, а дальше – следующие шаги. Саммит ради саммита – это пустая трата времени", – сказал Этьен де Понсен.

Как писал OBOZREVATEL ранее: