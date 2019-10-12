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12 октября • обновлено в 18:33
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Подписали в кабинете Зеленского: Бессмертный раскрыл тайну "формулы Штайнмайера"

3.2т Читать материал на украинском

Бывший представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Бессмертный заявил, что письмо, согласовывающее "формулу Штайнмайера", было подписано в кабинете президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом, по словам политика, украинский глава несет прямую ответственность за эту договоренность, сказал Бессмертный в интервью "Цензор.НЕТ" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Если бы президент [Леонид] Кучма подписал документ в Минске, это была бы его ответственность. А когда письмо подписывается в кабинете Зеленского, это ответственность Зеленского за ситуацию", – утверждает он.

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По мнению Бессмертного, то, что сперва Кучма отказался подписывать формулу, однако вскоре все-таки ее согласовал, свидетельствует о "воле президента".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Темы
Мирные переговоры в Минске Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Роман Бессмертный Владимир Зеленский Леонид Кучма
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера переговоры по Донбассу политика видео
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
У шимпанЗЕ в голове вместо мозгов выросла ЗЕлупа. Чтобы у всех этих 73% ЗЕбилов на лбу х.й вырос. Бараны, доголосовались до того, что могут своей страны лишиться.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Пигин Макс, Тебя, мудака, можно и так прикопать.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кризский Игорь, Хватит истерить. Иди схрон копай, пригодится скоро...
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Ёшкин крот, Кучма официальный представитель, или частное лицо? Это из серии, сержант ДАИ, или что там у вас, выписал мне штраф, но это неправильный штраф, я его оплачивать не буду, потому как главный в этои ведомстве министр внутренних дел. Вот когда он мне авпишет, вот тогда, да, быть может, оплачу, а вот в такой трактовке и за этой подписью не буду исполнять предписание.
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