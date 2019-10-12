Подписали в кабинете Зеленского: Бессмертный раскрыл тайну "формулы Штайнмайера"

Бывший представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Бессмертный заявил, что письмо, согласовывающее "формулу Штайнмайера", было подписано в кабинете президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом, по словам политика, украинский глава несет прямую ответственность за эту договоренность, сказал Бессмертный в интервью "Цензор.НЕТ" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Если бы президент [Леонид] Кучма подписал документ в Минске, это была бы его ответственность. А когда письмо подписывается в кабинете Зеленского, это ответственность Зеленского за ситуацию", – утверждает он.

По мнению Бессмертного, то, что сперва Кучма отказался подписывать формулу, однако вскоре все-таки ее согласовал, свидетельствует о "воле президента".

Владимир Зеленский Коллаж

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