Подписали в кабинете Зеленского: Бессмертный раскрыл тайну "формулы Штайнмайера"

Бывший представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Бессмертный заявил, что письмо, согласовывающее "формулу Штайнмайера", было подписано в кабинете президента Украины Владимира Зеленского.
Таким образом, по словам политика, украинский глава несет прямую ответственность за эту договоренность, сказал Бессмертный в интервью "Цензор.НЕТ" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Если бы президент [Леонид] Кучма подписал документ в Минске, это была бы его ответственность. А когда письмо подписывается в кабинете Зеленского, это ответственность Зеленского за ситуацию", – утверждает он.
По мнению Бессмертного, то, что сперва Кучма отказался подписывать формулу, однако вскоре все-таки ее согласовал, свидетельствует о "воле президента".
Владимир Зеленский
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России заявили, что украинская делегация якобы подписала "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.
Активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания документа. К столице присоединились и другие города.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле".
Выяснилось, что Украина не подписывала "план Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины страны в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Сайдика о согласовании этого плана.
В сети было официально опубликовано письмо, которое подписал Кучма 1 октября.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг, что на содержание "формулы" решения конфликта на Донбассе, названой его именем, каким-либо образом повлияла российская сторона.
В некоторых украинских городах продолжились протесты против подписания "формулы" под лозунгом "Нет капитуляции!"
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