Филатов в День города сделал сенсационное заявление о том, что найдена могила и прах Александра Поля

12 сентября Днепр отмечает свой День рождения. Уже традиционно праздник торжественно открыли возле памятника первому почетному гражданину города Александру Полю. К празднованию присоединились представители различных властных структур, общественных и молодежных советов, почетные граждане города и сотни днепрян.

Мэр Борис Филатов поздравил днепрян с Днем города и сделал сенсационное заявление – найдена могила и прах Александра Поля.

"Это человек-символ, основатель нашего города, который сделал его настоящим, динамичным, индустриальным мегаполисом. Нет жителя, который бы не был благодарен Полю. Он объединяет всех. При жизни его почитали, а после смерти на какой-то период времени забыли. Затем, когда вспомнили об этой легендарной фигуре, его вклад в развитие нашего края, в 2002 году установили памятник Александру Полю.

Отсюда ежегодно начинаем праздник Дня города. Спустя десятилетие после его смерти могила Поля была потеряна. С первого дня своего правления я дал клятву, что мы найдем его прах и могилу. Многие считали, что это невозможно. В это верил я и еще некоторые энтузиасты. Наконец, мы нашли могилу и прах Александра Николаевича Поля на территории бывшей Лазаревской церкви в Севастопольском парке. Мы хранили эту информацию в полной тайне несколько недель, поскольку ждали окончательные результаты экспертиз", - отметил глава города.

Вместо традиционного возложения букета цветов Борис Филатов возложил к памятнику Полю камень из черного лабрадора, поскольку известно, что крест на его могиле был именно из черного лабрадора: "Николаевич, я выполнил свою клятву! С возвращением, отец!".

Во время мероприятия присутствующие минутой молчания почтили память героев, павших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Также состоялась церемония возложения цветов к памятнику Александру Полю.

На площадке у монумента творческие коллективы города показали театрализацию из жизни Александра Поля и представили яркую праздничную программу.

Напомним, в 2020-й объявлен в Днепре годом Александра Поля.

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