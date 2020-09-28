"Европейская солидарность" потребовала создать ВСК по "вагнергейту"
"Европейская солидарность" требует на ближайшем заседании Верховной Рады создать Временную следственную комиссию по расследованию "вагнергейта".
Об этом на заседании Согласительного совета заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов,сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".
Он выразил сожаление по поводу трагедии самолета под Чугуевом и напомнил, что среди погибших был Александр Скочков, сын погибшего под Луганском в результате теракта российских наемников в 2014 году капитана Игоря Скочкова.
"Европейская солидарность" выражает искренние соболезнования семьям погибших в страшной авиакатастрофе военного самолета Ан-26 на Харьковщине. Среди погибших курсантов был двадцатилетний Александр Скочков. Сын капитана Игоря Скочкова, который был штурманом сбитого над Луганском летом 2014 Ил-76. Напомню, виновные в этом теракте российские наемники должны были еще летом оказаться за решеткой", – сказал Герасимов.
"К сожалению, этого не случилось, вероятно, из-за утечки информации о "вагнеровской" спецоперации с Офиса Зеленского. Теперь украинцы, прежде всего родственники погибших героев, требуют знать всю правду: почему преступники избежали наказания?" – подчеркнул Артур Герасимов.
Он напомнил о петиции с требованием создать Временную следственную комиссию для расследования обстоятельств "вагнергейту" и возможной государственной измене на высшем уровне. Как известно, за неделю эта петиция собрала более 25 000 подписей, что свидетельствует о высоком общественном резонансе этого дела.
"Европейская солидарность", согласно 223 статье Регламента, требует немедленно рассмотреть петицию и принять решение о создании ВСК уже завтра, 29 сентября", – заявил сопредседатель фракции.
Напомним, что в сети опубликовали фото курсантов ХУВС имени Ивана Кожедуба и членов экипажа, находившихся на борту Ан-26, разбившегося в Чугуеве под Харьковом.