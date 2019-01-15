Европа встала на защиту украинцев в России: что известно

Совет Европы выразил обеспокоенность посягательством на права представителей украинского меньшинства в России, которые не согласны с аннексией Крыма и войной на Донбассе.

Об этом говорится в выводах консультативного комитета по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, передает сайт Совета Европы.

"Посягательство на свободу выражения взглядов касались лиц, принадлежащих к украинскому меньшинству, когда они делали заявления, которые не соответствуют российской политике по Крыму и о конфликте на востоке Украины", — говорится в документе.

Комитет констатировал, что после аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины контролируемые правительством РФ СМИ поддерживают патриотическую мобилизацию общества против Украины.

Telegraf

Также в документе сообщается о случаях запугивания в связи с широким толкованием антиэкстремистского законодательства. Например, публикация информации о голоде в Украине в сталинскую эпоху могла бы быть признана экстремизмом.

Кроме того, комитет заявил, что получил от культурных организаций украинского нацменьшинства жалобы на преграды, которые создаются в их деятельности на фоне повышенной напряженности в связи с конфликтом на Донбассе. Они сообщали о трудностях с регистрацией организаций и получением разрешения на организацию украинских культурных мероприятий.

Примером нарушения прав меньшинства в СЕ также считают дело бывшего директора Государственной библиотеки украинской литературы в Москве, которая была обвинена в "разжигании ненависти и вражды путем злоупотребления служебным положением". В каталоге библиотеки якобы нашли ряд книг, классифицированных как "экстремистские". Директора приговорили к 4 годам условно.

Консультативный комитет рекомендовал российским властям незамедлительно принять следующие меры:

Обеспечить условия для того, чтобы лица, принадлежащие к коренным народам, могли сохранять и развивать свою культуру, а также обеспечить их действенное участие в рассмотрении касающихся их вопросов, включая вопросы о пользовании землями и ресурсами.

Изменить законодательство и практику, касающиеся национально-культурных автономий, таким образом, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могли пользоваться в полной мере правом на свободу объединений.

Принять всеобъемлющую долгосрочную стратегию по обучению языкам меньшинств с детского сада до высшего образования, в частности посредством укрепления билингвального и мультилингвального подходов к обучению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы не проголосовала за упрощение введения санкций в отношении России. Таким образом, делегации РФ не дали безнаказанно возобновить свои права, утерянные в 2014 году после аннексии Крыма.

На это заявление Россия отреагировала жестким ультиматумом и заявила, что может выйти из СЕ, если Парламентская ассамблея не откажется от "ущемления прав национальных делегаций".

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