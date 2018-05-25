"Европа нас не любит": экс-соратник Ющенко призвал мириться с Россией

Экс-депутат Верховной Рады и министр транспорта и связи времен Ющенко Евгений Червоненко заявил, что Украина может развиваться только в связке с Россией, поскольку Европа отгораживается от нее квотами и заборами.

По его словам, пронести на революции националистическую идеологию было ошибкой нынешней власти, передает "ПолитНавигатор".

"Я пошел на первый Майдан, будучи в теплой ванне у Кучмы, по одной причине – я хотел создать страну западной ментальности, идеологии. Это не значит матюкаться на русских, от которых мы зависим и где наши рынки сбыта, потому что Европа нас так любит, что не пускает. Идет каждый за себя…", - заявил политик.

Евгений Червоненко

Он рассказал, что в 2004-м году Рада якобы не выпустила закон "об украинском языке, чтобы зажечь пламя".

"А я добился, несмотря на сопротивление дикое националистически настроенных политиков, я добился и сделал, самое главное, первый визит в Москву. Думаете от любви к России? Из прагматизма – соседей не меняют. Вот и весь ответ. И мы тогда не зажгли, а зажечься могла тогда гражданская, ну, этот конфликт, называйте его как угодно", – резюмировал Червоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Червоненко заявил, что Украина не может разорвать отношения с Россией, поскольку это станет ударом по экономике.