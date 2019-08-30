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Евгений Киселев
Евгений Киселев
Журналист и телеведущий Все статьи автора

"Слуги народа", защитите Украину от "Путина-2"

3.2т Читать материал на украинском

Я не специалист по конституционному праву. Я полагаю, что любая конституция может уточняться, меняться, дополняться.

Но я бы, например, убрал из текста украинской Конституции формулировку, которая в точности повторяет формулировку, имеющуюся в Конституции Российской Федерации. Что одно лицо не может быть избрано президентом "более чем на два срока подряд" (статья 103 Конституции Украины, - Ред.).

Понятное дело, что пока в Украине не возникало ситуации, чтобы кто-нибудь претендовал на третий срок – не подряд. Так, как это случилось в России. Достаточно, чтобы было написано, как в американской Конституции: "не более двух сроков".

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Потому что сегодня этого нет, но никто не знает, что будет через 10-15-20-30 лет. "Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло".

Я лично знал людей, которые писали текст российской Конституции. И никто из них, закладывая эту формулировку, не предполагал, что появится политический наперсточник в лице Владимира Путина и его окружения, состоящего из таких же политических наперсточников, которые сумеют вывернуть это положение Конституции таким образом, что, оказывается, два срока подряд нельзя, а если не подряд, то можно и три, и четыре.

Владимир Путин в Магнитогорском металлургическом комбинате

Владимир Путин в Магнитогорском металлургическом комбинате

Официальный сайт президента РФ

Нужно создавать механизмы защиты от дураков, политических наперсточников, в том числе и в Украине.

А по поводу поправок в Конституцию как таковых – это отдельный разговор. Я понимаю, что там планов громадье. Я не видел, о каких конкретных поправках идет речь, поэтому не хотел бы говорить об этом, не имея предмета разговора. Но в принципе 400 с лишним поправок…

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В американской Конституции за 200 с лишним лет ее существования было сделано всего 27 поправок. Берите пример с американцев, ребята. В этом смысле надо быть осторожным и аккуратным.

Но эта Конституция Украины писалась в совершенно другую эпоху, писалась, если угодно, второпях, поэтому вполне вероятно, что украинская Конституция, в отличие от американской, заслуживает того, чтобы в ней было больше поправок. Как мы помним, последние изменения вносились памятной ночью, когда депутаты фактически были заблокированы в здании Верховной Рады, им было сказано: не примете Конституцию – не выйдете наружу.

Но тут у меня подход такой же, как у врача: не навреди.

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Автор
Евгений Киселев Евгений Киселев
Темы
Эксклюзив Конституционная реформа в Украине
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Как мы помним, последние изменения вносились памятной ночью, когда депутаты фактически БЫЛИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ в здании Верховной Рады..." - в нынешней Верховной Раде депутаты-слУги не то, что заблокированы, но после снятия депутатской неприкосновенности у них НАВСЕГДА завязаны и руки, и ноги, а рот надежно запечатан полиэтиленовой пленкой. Это ПОЛНАЯ АНАЛОГИЯ советских голосовальщиков, депутатов-колхозников. Впереди весёлые времена.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Свавильный Николай, вафил, анархии хочешь?
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