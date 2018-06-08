Моя позиція.

Євген Мураєв висловився не як народний депутат України, а як депутат Державної Думи Російської Федерації. Там, у Росії, така заява сприймалася б логічною і патріотичною, але точно - не в нашій країні. Чому?

Народний депутат України не рядовий громадянин - це державний діяч, він має бути патріотом Держави Україна, повинен захищати права і свободи громадян України. Усіх! І тих, хто має відмінні від його власних поглядів.

В даному випадку - депутат має робити все від нього залежне, своїми діями і публічними заявами, аби допомогти нам звільнити і повернути на Батьківщину тих громадян України, яких заарештували, засудили чи іншим чином утримують на території інших держав, в даному випадку в Росії.

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Чи допомагає така заява Мураєва повернути Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Романа Сущенка й інших наших громадян додому в Україну? Ні, навпаки.

Чи мають через цю заяву Мураєва понести відповідальність, чи піддаватися обструкції, публічній блокаді канали 112-й або NewsOne, власником якого є Мураєв? Моя відповідь: ні. Чому?

Це був прямий ефір, і журналісти 112-го не можуть нести відповідальність за вислови гостя-учасника ефіру.

А канал NewsOne і його колектив, у даному випадку, взагалі не мають жодного стосунку до того, що відбулося в ефірі іншого каналу.

Підсумок: Заяву Євгена Мураєва вважаю хибною, негативною по суті, народний депутат України не має права на такі публічні заяви щодо українських громадян, які утримуються за ґратами в інших державах.

Я скажу це в ефірі каналу Мураєва, звичайно, якщо мене колись ще запросять на NewsOne.