"Не голосуйте!" Журналистка пригрозила команде Зе провальной войной со СМИ

Если Верховная Рада проголосует за "драконовские" нормы законопроекта о миллионных штрафах за распространения недостоверной информации и дезинформации, журналистам будет объявлена война, которую власти никогда не выиграть.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Алеся Бацман. По ее словам, даже в украинском разрозненном журналистском сообществе, есть темы, которые объединят практически всех, хотя бы из чувства самосохранения.

Напомним, в Украине за недостоверную информацию и дезинформацию намерены сажать в тюрьму сроком до семи лет и штрафовать до 9,4 млн гривен. Об этом говорится в проекте закона, который Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вынесло на публичное обсуждение. В тексте документа указывается, что недостоверная информация –это ложные сведения (данные) о лицах или факты, события и явления, которых не существовало вообще или которые существовали, "но сведения о них неполные или искаженные".

Публичное обсуждение документа продлится еще месяц, а потом состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой Украины.

В Украине хотят штрафовать за ложь

"Власть, которая работает на благо народа, уважает журналистов и видит их своими союзниками. Власть, которая не собирается делать ничего хорошего для своей страны, боится журналистов и нападает на них. Я не знаю ни одну власть ни в одной стране мира, которая бы, объявив войну журналистам, выиграла ее. Даже в нашем разрозненном журналистском сообществе, есть темы, которые объединят практически всех. Хотя бы из чувства самосохранения. Одно радует, пока, судя по всему, процедуры в документе выписаны очень туманно, что позволит цепляться за юридическую казуистику и не выполнять драконовские нормы", – уверена журналист.

По ее словам, вместо написания таких законов, власти нужно способствовать созданию рынка рекламы, который позволит качественной независимой неолигархической журналистике занять доминирующее место в стране, где власть пытается сделать подконтрольными все СМИ.

"У меня есть один совет народным депутатам – если вы не хотите быстро и навсегда "прославиться", не голосуйте за этот документ. Даже сегодня существуют такие пятна для репутации, которые невозможно вывести. Поверьте, слава тех, кто кнопкодавил за законы 16 января, покажется междусобойчиком на лавочке по сравнению с тем, какую долю журналисткой "любви" получат проголосовавшие за инициативу Минкульта", – подытожила Бацман.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Новый год в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о медиа, который задолго до этого оброс мифами и скандалами, мол, закроют всех -- от неугодных телеканалов до блогеров в соцсетях.

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