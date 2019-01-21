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''Самообман'': эксперт дал прогноз по строительству ''Северного потока-2''

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Германия и Австрия не изменят своей позиции по "Северному потоку-2" и достроят его, независимо от сопротивления некоторых европейских стран и поправок в энергетический закон Евросоюза.

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью ведущим ток-шоу The Week Питеру Залмаеву и Тарасу Березовцу (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницудо конца).

"Говорить, что сейчас есть какие-то реальные шансы остановки "Северного потока-2" – это сомнительно. Надеяться на добрую волю Германии — это обманывать себя", — сказал эксперт.

Андриан Прокип

Андриан Прокип

Youtube

Прокип отметил, что попытки Румынии, Польши и стран Балтии изменить законодательство в энергетической сфере ЕС продолжаются уже два года, а результата нет. В итоге Австрия "толкает" свои интересы, и труба уже построена на 450 км.

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"Видна позиция России, которая говорит: "Даже если будут наложены санкции, европейские компании будут вынуждены уйти, мы достроим сами". При этом не понятно, какое будет отношение между Россией и этими компаниями. Возможно европейские компании перечислят средства за строительство раньше", — отметил эксперт.

Главное:

  • "Северный поток-2" (англ. "Nord Stream 2") — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км

  • Является расширением "Северного потока"

  • Проект, прямо или опосредованно, затрагивает интересы широкого круга стран и предприятий

  • Противники проекта — Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Венгрия, Дания, США

По его словам, Россия начала политику обхода Украины еще 20 лет назад, когда в 2003 году идея консорциума российско-украинской ГТС провалилась, и Кремль начал искать альтернативные пути для защиты самого себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Европейском Союзе 13 стран поддержали инициативу Румынии об ускорении работы в направлении изменений законодательства, которые осложнили строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Также напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Тег
ЕС
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Украинского института БЕЗ будущего....с бандерлоговско МАНДайнутым настоящим.
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