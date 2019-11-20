"Это шутка!" Данилюк оправдался за "раздачу" должностей в Минобороны

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк признался, что в шутку предложил ведущему специалисту по вопросам государства в Совете нацбезопасности США Александру Виндману возглавить Министерство обороны Украины.

По его словам, он никогда не имел полномочий делать такие предложения. Об этом сообщает Daily Beast.

В частности, Данилюк вспомнил, что однажды говорил с Виндманом по поводу этой должности. Это произошло во время их беседы о том, как они жили недалеко друг от друга еще во времена СССР.

Новости Богдан назвал реальную причину увольнения Данилюка

Александр Данилюк и Александр Виндман

Экс-секретар СНБО подчеркнул, мол, в шутку сказал подполковнику армии США, что тот должен устроиться министром обороны в Украине.

"Мы оба улыбались и смеялись. Это была явно шутка", – признался он.

При этом отметил, что не смог бы серьезно предлагать Виндману возглавить отечественное оборонное ведомство без непосредственного согласования от президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, подполковник армии США Александр Виндман заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины. Об этом он сказал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте лидера Штатов Дональда Трампа. Предложение в частности поступило от экс-главы СНБО Александра Данилюка.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!