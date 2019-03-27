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''Это реальность без России'': в Раде жестко ответили Жириновскому

2.3тЧитать материал на украинском

Российский политик Владимир Жириновский не сможет повлиять на проведение выборов президента Украины своими скандальными инициативами.

Об этом заявил в эфире ObozTV внефракционный народный депутат Украины Виктор Чумак, комментируя зарегистрированный в Госдуме РФ законопроект Жириновского о непризнании результатов выборов в Украине.

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"В России могут регистрировать что угодно. Могут зарегистрировать непризнание государства Украина, непризнание США как субъекта международного права. У них такие странности бывают, как непризнание любви и возможности иметь детей за какую-то другую ориентацию. Но это все равно не исчезает. Это объективная реальность без России", – отметил нардеп.

"Будет или не будет представление от Жириновского – от этого объект того, что он хочет изменить, абсолютно не изменится", – добавил Чумак.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

duma.gov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Фракция ЛДПР Владимира Жириновского внесла в нелегитимную Госдуму РФ проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины". Инициатива вызвала восторг у кремлевских пропагандистов и рассмешила украинскую общественность.

  • Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия якобы имеет все основания не признавать законность выборов в Украине. Поводом для этого, по его словам, является отсутствие возможности проголосовать у жителей оккупированных его же страной Крыма и Донбасса.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ЖириновскийВиктор Чумак
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы ПрезидентаВерховная Рада Украины
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Цэевропа сравнила себя с Америкой! Хахлы совсем с катушек с'ехали, вообще лошары
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