''Это реальность без России'': в Раде жестко ответили Жириновскому

Российский политик Владимир Жириновский не сможет повлиять на проведение выборов президента Украины своими скандальными инициативами.

Об этом заявил в эфире ObozTV внефракционный народный депутат Украины Виктор Чумак, комментируя зарегистрированный в Госдуме РФ законопроект Жириновского о непризнании результатов выборов в Украине.

"В России могут регистрировать что угодно. Могут зарегистрировать непризнание государства Украина, непризнание США как субъекта международного права. У них такие странности бывают, как непризнание любви и возможности иметь детей за какую-то другую ориентацию. Но это все равно не исчезает. Это объективная реальность без России", – отметил нардеп.

"Будет или не будет представление от Жириновского – от этого объект того, что он хочет изменить, абсолютно не изменится", – добавил Чумак.

Владимир Жириновский duma.gov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Фракция ЛДПР Владимира Жириновского внесла в нелегитимную Госдуму РФ проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины". Инициатива вызвала восторг у кремлевских пропагандистов и рассмешила украинскую общественность.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия якобы имеет все основания не признавать законность выборов в Украине. Поводом для этого, по его словам, является отсутствие возможности проголосовать у жителей оккупированных его же страной Крыма и Донбасса.

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