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6 октября • обновлено в 16:42
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"Это реальная сдача территории": депутат указала на стратегическую ошибку власти

2.3т Читать материал на украинском

Односторонний отвод украинских войск от линии разграничения на Донбассе в чистое поле – это стратегически и тактически непродуманная линия новой власти, подобным образом мы реально сдаем наши территории.

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз в комментарии "Прямом" во время Всеукраинского вече на Майдане "Остановим капитуляцию", передает сайт политсилы.

По ее словам, именно поэтому 6 октября во всех городах Украины люди вышли с протестами, потому что "нам не нужен мир ценой жизней наших военнослужащих и граждан, которые не хотят жить на территории и которая будет оставлена нашими военными".

"Односторонний отвод военных осенью прямо в чистое поле – абсолютно непродуманная линия поведения новой власти. Она должна понять, что подобным образом мы реально сдаем наши территории. Поэтому сегодня во всех городах Украины люди собрались сказать "Нет капитуляции", потому что нам не нужен мир ценой жизней наших военных, наших граждан, которые не хотят жить на территории, которая будет оставлена нашими военными", – сказала Фриз.

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

eurosolidarity.org

По ее словам, волонтеры Харьковщины сообщают, что жители Золотого отказываются оставаться в городе после того, как оттуда уйдут украинские военные.

"Это очень ошибочный сигнал, потому что мы понимаем, они не доверяют другой стороне, которая придет и будет их грабить. Если жители, которые находятся на линии соприкосновения, понимают это, то я не представляю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных", – подчеркнула депутат.

Она отметила, что общество не поддерживает действий власти и это может превратиться в сопротивление.

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"Ни военные, ни гражданские не поддерживают действий власти. Это может вылиться в сопротивление к ней и не восприятие того, что она делает. Мы говорим о необходимости остановиться и учесть мнение активных граждан, которые понимают, что такое война, которые теряли своих друзей, братьев, родных, знают, какую цену Украина в течение 6 лет заплатила за свою независимость. Мы будем бороться за свою независимость, чтобы Украина оставалась свободным, независимым и суверенным государством", – добавила Фриз.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам депутата Виталия Гайдукевича, тысячи людей на площади в Киеве и на площадях во многих городах Украины – пришли не противостоять, а заявить, что их не устраивает отказ власти от государственности Украины.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Ирина Фриз
Место
Украина
Теги
война протест
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Mega Death
Mega Death
У кого-то есть план как победить Россию?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Общество не поддерживает действий власти....какое общество...свiдомо MAHДАйнутое ,бидлo...так это не общество, это MAHДАйнутая мpaзота, пpoсравшeeУкраину!!!
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Чан Джеки
Чан Джеки
зеленский ждемс ответа.
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