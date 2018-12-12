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"Это провокация!" В Кремле разозлились из-за заявления Порошенко о войне 

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В Кремле выразили несогласие с заявлением президента Украины Петра Порошенко, который назвал нападение российских военных на украинские корабли войной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что это провокация Киева, устроенная в преддверии выборов, передают "РИА Новости".

"Мы не согласны с такой трактовкой позиции. Речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны", — сказал он.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"Цензор"

По словам Пескова, соответствующие действия нужны украинской стороне в электоральных целях. "Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании в Украине и использование образа врага, России, для достижения внутриэлекторальных целей", — добавил он.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик также прокомментировал заявление президента Украины.

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"Порошенко, как волк на луну, завывает военную арию с первого же дня на своем посту. Мы постоянно слышим о военных действиях на Донбассе, о каких-то репрессиях в Крыму, о стычках на границе, и все это — исключительно "военные сражения". Складывается впечатление, что, либо мы живем в другом измерении, либо Порошенко на все смотрит с другой планеты. Задержание нарушителей границы во всем мире расценивается как законный арест, и только у украинского президента это — война", — отметил он, передает RT.

Депутат считает, что таким образом украинский лидер пытается отвлечь граждан от реальных проблем в стране.

Зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров также отреагировал на заявление Порошенко.

"Он пытается втянуть в дискуссию нашего президента, а наш президент четко сказал — он в его предвыборных комбинациях участвовать не будет. Потому что как только мы втянемся с ним в полемику, он будет использовать каждый шаг для того, чтобы набивать себе рейтинг. Думаю, всем давно понятно, что никакой войны там нет, это смешно. Это очередная попытка разогнать антироссийскую истерию", — заявил он, передает "Комсомольская правда".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявлял, что российским судам нужно запретить вход в европейские и американские порты из-за агрессии против Украины, потому что Кремль таким образом противостоит всему миру.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий ПесковПетро ПорошенкоВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кремль так дрочил Что обдрочился Письков от устали упал Лавров с усердья обмочился Хуйло искать где член устал:)
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UA Володимир
UA Володимир
А когда вы кацары ибаные нарушили государственную границу Украины и вторглись на территорию СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА, что это по вашему пидарскому пониманию было? А Украинские корабли шли по своей украинской законной территории. И вы на них напали. Это по вашему не война? Это война. Только началась она раньше. В 2014 году.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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