Это политическая игра, – Ермак отреагировал на заявление Козака о бессмысленности переговоров по Донбассу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает "тонкой политической игрой" заявление замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака о бессмысленности переговоров по Донбассу на уровне советников.

В комментарии LIGA.net он отметил, что Украина заняла жесткую позицию, а Россия пытается усилить свою.

"Очевидно, что ни у кого уже нет никакого сомнения в том, что переговорный процесс по вопросу Донбасса очень непростой. Он сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали. Мы заняли проактивную и более жесткую позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, – это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу", – отметил Ермак.

Глава ОП убежден, что прекращать переговоры нет никакого смысла, поэтому работа продолжается.

"Сегодня мы имеем четвертый день тишины на Донбассе, и это – прямой результат работы именно ТКГ в Минске и нормандского формата. Это как раз свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе", – рассказал Ермак, добавив, что градус переговоров может повышаться или понижаться, и это нормально.

Он призвал спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак направил письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку), в котором заявил о бессмысленности переговоров по Донбассу на уровне советников и предложил отказаться от них.