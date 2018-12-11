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Борис Колесников
Борис Колесников
Премьер-министр Оппозиционного правительстваВсе статьи автора

Это – нонсенс! Такого прецедента в истории Украины не было

3.1т

Место встречи изменить нельзя - отрывок

В конце ноября меня пригласили на Радио НВ. Среди прочего, мы обсуждали съезд партии и то, что его нужно провести до 15 декабря. Это – требование областных политсоветов. Мое заявление легло в основу доноса Юрия Бойко. Его обвинения заключаются в том, что я выступил по радио, а сопредседатель исполкома (Александр Касанюк) подделал документы. Как он может подделать документы, если он отправляет их от своего имени?

С юридической точки зрения, это дело – полный ноль. Все следствие смеется над ним. Никакого отношения к Министерству внутренних дел и к следственному управлению это не имеет.

Мой правовой статус в этом деле – свидетель. Я добавлю: свидетель позора недовыдвинутого кандидата Юрия Бойко. Один из лидеров оппозиции пишет заявление действующей власти (с которой воюет) на своих коллег по оппозиции, чтобы сорвать съезд оппозиционной партии. Это – нонсенс! Такого прецедента в истории Украины еще не было.

Новости
Бойко ''накатал телегу''

Меня возмущает то, что Бойко с Левочкиным говорят, что мы сотрудничаем с властью. Александр Ефремов находится в тюрьме уже третий год. Вадим Новинский, Александр Вилкул и Михаил Добкин – под следствием. И, при этом, мы сотрудничаем с властью.

У представителей нынешней власти все "неприличные" места в поцелуях от Бойко и Левочкина.

Бойко пытается дискредитировать Оппозиционный Блок. Но этим заявлением он похоронил себя, свое настоящее и будущее в политике. С ним никто и никогда не захочет иметь дело. Все будут думать: "Сегодня мы связались с Бойко, а завтра он напишет на нас заявление".

Съезд в любом случае будет проведен. Расколоть Оппозиционный Блок у Бойко не получится. Свою никчемность в политике они поймут уже на ближайших выборах.

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Автор
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Персоны
Юрий БойкоСергей ЛевочкинАлександр ЕфремовАлександр ВилкулМихаил Добкин
Место
Украина
Теги
политикаОппозиционный блок
Источник
Источник:Facebook Бориса Колесникова

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