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"Это невозможно!" Климкин разгромил переговоры Зеленского с Путиным

1.3т Читать материал на украинском

Глава МИД Украины Павел Климкин считает невозможным достижение договоренностей с президентом России Владимиром Путиным относительно конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в четверг, 25 июля, на публичном обсуждении деятельности МИД с ветеранами в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу. Это невозможно. При этом, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно. Но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, которую мы с вами хотим, не было", - заявил он.

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Климкин и Зеленский

Климкин и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, после чего заявил: "Думаю, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка".

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Павел Климкин Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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