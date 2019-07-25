"Это невозможно!" Климкин разгромил переговоры Зеленского с Путиным

Глава МИД Украины Павел Климкин считает невозможным достижение договоренностей с президентом России Владимиром Путиным относительно конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в четверг, 25 июля, на публичном обсуждении деятельности МИД с ветеранами в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу. Это невозможно. При этом, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно. Но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, которую мы с вами хотим, не было", - заявил он.

Климкин и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, после чего заявил: "Думаю, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка".

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