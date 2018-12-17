МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Это не Россия'': Лавров нашел крайних в войне на Донбассе

3.3тЧитать материал на украинском

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что его страна не участвует в войне на востоке Украины.

Об этом он сказал 17 декабря в ходе онлайн-трансляции на "Комсомольской правде", цинично переведя стрелки на жителей Донбасса.

"Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом воюют русскоязычные жители Украины. Мы имеем отношения с украинским государством", — отметил министр.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Sputnik

По словам Лаврова, украинский режим для РФ гораздо важнее, чем тот, что оказался у власти.

Новости
''Никогда ничего не навязываем'': Лавров заявил о превосходстве над НАТО

"Большинство украинского народа, я уверен, желает мира и желает вернуться к нормальным отношениям с Россией", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите G20 президент РФ Владимир Путин пригрозил Украинепродолжением боевых действий, обозвав власть государства "партией войны".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
42
18
Смешно
0
Интересно
1
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Вы на товарооборот между Россией и Украиной взгляните и все сразу станет ясно, кто с кем воюет, а кто с кем нет. А ведь он постоянно растет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
кирик вадим
кирик вадим
Мда, лаврову бывший режим был ближе, это да, он правильно сказал
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pooh Vini
Pooh Vini
Укусами в рашке размножаются,от собчак-до лаврушки. Ну да,ещё танкист низкорослый с напарником в кремле,те через анал
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наши блоги