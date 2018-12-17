''Это не Россия'': Лавров нашел крайних в войне на Донбассе

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что его страна не участвует в войне на востоке Украины.

Об этом он сказал 17 декабря в ходе онлайн-трансляции на "Комсомольской правде", цинично переведя стрелки на жителей Донбасса.

"Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом воюют русскоязычные жители Украины. Мы имеем отношения с украинским государством", — отметил министр.

Сергей Лавров Sputnik

По словам Лаврова, украинский режим для РФ гораздо важнее, чем тот, что оказался у власти.

"Большинство украинского народа, я уверен, желает мира и желает вернуться к нормальным отношениям с Россией", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите G20 президент РФ Владимир Путин пригрозил Украинепродолжением боевых действий, обозвав власть государства "партией войны".