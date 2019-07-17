"Это манипуляция!" Гройсман возмутился из-за политических игр перед выборами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине запустили грязную политтехнологическую игру, цель которой – манипуляция мнением избирателей накануне внеочередных выборов в Верховную Раду.

Свое мнение по этому поводу он озвучил во время заседания Кабинета министров 17 июля. Видео выступления Гройсмана опубликовано на его странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Информация следующая: люди, вы не голосуйте за демократические партии, потому что они непроходные, а голосуйте только за одну партию. Это манипуляция и попытки, на мой взгляд, просто людям задурить голову и попытаться выдать совершенно другую реальность. Заключается в том эта манипуляция, что есть разные социологические исследования, они по-разному определяют, кто преодолевает барьер и проходит, кто не проходит в украинский парламент. В конце концов, это решать не отдельными политическим деятелям, которые строят свою политическую кампанию на лжи, а украинским гражданам, имеющим право совершенно свободно прийти и проголосовать, за кого они хотят", – подчеркнул премьер-министр.

Он потребовал, чтобы людей не вводили в заблуждение путем распространения вбросов на десятках страниц в соцсетях, которые финансируются из разных источников. В частности, Гройсмана возмутил тот факт, что за такие вещи платят средствами, не входящими в бюджет фондов партий. В этой связи он призвал главу МВД Арсена Авакова и Национальную полицию вмешаться в ситуацию.

"Однажды, когда кое-кто хотел построить по всей стране сетку избирателей, вы этому не дали состояться, защитили честные выборы. И они были признаны во всем мире как демократические. Буквально вчера или позавчера вы разоблачили еще одного инициатора против одной из молодых политических сил, которую дискредитировали с помощью СМС. Сегодня дискредитируются абсолютно все политические силы демократического лагеря. Более того, навязываются различные истории, которые совершенно не имеют никакой связи с реальностью", – обратился он к министру внутренних дел.

Владимир Гройсман Скриншот видео

Что касается украинских граждан, то их Гройсман призвал голосовать, учитывая прозрачность избирательной кампании тех или иных политических сил.

"Я думаю, что вы можете определить, кто действует откровенно, искренне, морально, а кто врет. И когда вы придете делать свой выбор, выбирайте тех, кому вы доверяете, а не тех, кто лжет и вами манипулирует. Это, на мой взгляд, самый главный вопрос украинского будущего. А правоохранительные органы, я надеюсь, дадут этому достаточно серьезную оценку", – подытожил премьер-министр.

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Как сообщал OBOZREVATEL, партия действующего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" может преодолеть проходной барьер и попасть в новый состав Верховной Рады. Об этом свидетельствуют итоги опроса Центра социальных экспертиз Института социологии, опубликованные СМИ. Согласно им, политсила главы правительства может получить на парламентских выборах поддержку 5,1% избирателей.

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