"Это чистый совок": в Украине предложили отменить новогодние поздравления президента

Политик и общественный деятель Николай Томенко выступил с идеей отменить традиционные новогодние обращения президента Украины к гражданам.

Такое заявление Томенко сделал в эфире ObozTV, комментируя поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Новым годом.

"Вопрос не в том, прикольное или неприкольное обращение. Честно говоря, друзья, это чистый "совок". Нафига нам эти новогодние обращения?" – заявил он.

Политик признался, что не смотрит новогодние обращения уже 10 или 15 лет.

"Никого не смотрю. Я с друзьями встречаюсь, зачем мне политические речи, да еще и в новогоднюю ночь? Если президент хочет, пусть в Youtube или в Офисе президента выставит. Кто фанат президента – посмотрит. Порошенко, Тимошенко, если хотят, пусть в Youtube выставят", – отметил Томенко.

"У нас это как очень важная история. Я бы их отменил, ликвидировал", – добавил он.

Скриншот Новогоднее поздравление Владимира Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский также поздравил с Новым годом главу РФ Владимира Путина, чем навлек на себя волну критики.

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