Главная Новости
3 января • обновлено в 09:12
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Это чистый совок": в Украине предложили отменить новогодние поздравления президента

2.9т
Читать материал на украинском

Политик и общественный деятель Николай Томенко выступил с идеей отменить традиционные новогодние обращения президента Украины к гражданам.

Такое заявление Томенко сделал в эфире ObozTV, комментируя поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Новым годом.

"Вопрос не в том, прикольное или неприкольное обращение. Честно говоря, друзья, это чистый "совок". Нафига нам эти новогодние обращения?" – заявил он.

Новости
"Путина поздравил, армию забыл!" Ветеран АТО резко обратился к Зеленскому

Политик признался, что не смотрит новогодние обращения уже 10 или 15 лет.

"Никого не смотрю. Я с друзьями встречаюсь, зачем мне политические речи, да еще и в новогоднюю ночь? Если президент хочет, пусть в Youtube или в Офисе президента выставит. Кто фанат президента – посмотрит. Порошенко, Тимошенко, если хотят, пусть в Youtube выставят", – отметил Томенко.

"У нас это как очень важная история. Я бы их отменил, ликвидировал", – добавил он.

Скриншот

Скриншот

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский также поздравил с Новым годом главу РФ Владимира Путина, чем навлек на себя волну критики.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новый год" на OBOZREVATEL.

Темы
Новый год Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Николай Томенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новый Год-2020
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
4
Смешно
8
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Самое смешное, это когда украинцы, СОЗДАТЕЛИ и руководители СССР, ругают "совок". При "совке" Украина процветала, как никогда. А по поводу "отменить" новогоднее поздравление - этот человек не смотрит, по его словам, новогодние поздравления лет 10-15. Так какое ему до них дело? Кому не нравится - не смотрите. "Отменить" или "запретить" и есть чистый совок
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Русинов Алексей
Русинов Алексей
Может и празднование Нового года тогда отмените? Ведь 31 декабря его отмечали в СССР! И сейчас отмечают в России.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги