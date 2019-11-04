Есть даже "слуги народа": опубликован топ-прогульщиков Верховной Рады. Инфографика

По итогам октября 16 народных депутатов IX-го созыва пропустили более 30% голосований в парламенте.

Как передает "Чесно", в октябре Рада работала в сессионном зале 10 дней и провела 17 заседаний, на которых было 476 голосований.

Больше всего голосований пропустил нардеп Виталий Данилов из фракции "Батькивщина" – его не было во время 97% голосований.

Его однопартиец Сергей Тарута и Вадим Рабинович из "Оппозиционной платформы – за жизнь" также угодили в топ-3, пропустив более 75% голосований.

Также "отметились" представители новой политической силы – Андрей Одарченко и Александр Дубинский из "Слуги народа".

При этом самыми активными нардепами остаются представители монобольшинства, а также "Голос" и "Европейская солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Таким образом, с 1 января 2020 года, чтобы привлечь депутата к уголовной или административной ответственности, не нужно будет разрешение Рады.

В конце октября президент нанес еще один удар по нардепам – подписал закон о лишении народных депутатов права на финансовое обеспечение, если они без уважительной причины не будут голосовать или будут пропускать заседания комитетов.

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