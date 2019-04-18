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Если Зеленский выиграет: Коломойский анонсировал свое возвращение в Украину

7.3тЧитать материал на украинском

В случае победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины олигарх Игорь Коломойский вернется в Украину.

Об этом он рассказал в интервью журналистам программы "Схемы". По его словам, он сейчас находися в ожидании того, что ему скажут адвокаты.

"Ну конечно. Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи ... Чтобы не было предвыборных каких-то ... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине", — заявил олигарх.

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Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

"Капитал"

Как известно, с сентября 2018 года Коломойский живет в Израиле. По его словам, он переехал из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский заявил, что его с Зеленским связывают исключительно контрактные отношения, и актер является абсолютно независимым в своей политической деятельности.

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Персоны
Игорь КоломойскийВладимир Зеленский
Место
Украина
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Бєня ти так нервуєш нас
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Дахил аль Басир
Дахил аль Басир
Жиды мутят свой гешефт как хотят,хохлы снова в дурнях.P.S.Кацапы не радуйтесь; у вас тожесамое.
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Стекаются обратно все жертвы режима. Готовься люд встречать своих благодетелей!
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