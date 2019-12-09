"Если вскроем – потеряем все!" Путина взбесила позиция Зеленского по Донбассу

Глава РФ Владимир Путин заявил, что Минские соглашения являются безальтернативными в вопросе решения конфликта на Донбассе.

На пресс-конференции по итогам переговоров "нормандкой четверки" в Париже он потребовал выполнения тех пунктов, которые были подписаны в 2015 году.

Он заявил, что Украина не восстановит контроль над границей до тех пор, пока не проведет на Донбассе выборы. Президент Владимир Зеленский же подчеркнул, что никогда не пойдет на такие условия.

скриншот нормандская четверка

"Зачем вскрывать Минские соглашения и их заново переписывать? Если мы вскроем один пункт, то начнется переписывание других. И мы вообще потеряем все! Создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать", – пригрозил Путин.

нормандская четверка скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин также провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом на "нормандском саммите" украинский президент не пожал руку агрессору.

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