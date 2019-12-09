Главная Новости
10 декабря • обновлено в 02:58
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Если вскроем – потеряем все!" Путина взбесила позиция Зеленского по Донбассу

3.9т
Читать материал на украинском

Глава РФ Владимир Путин заявил, что Минские соглашения являются безальтернативными в вопросе решения конфликта на Донбассе.

На пресс-конференции по итогам переговоров "нормандкой четверки" в Париже он потребовал выполнения тех пунктов, которые были подписаны в 2015 году.

Он заявил, что Украина не восстановит контроль над границей до тех пор, пока не проведет на Донбассе выборы. Президент Владимир Зеленский же подчеркнул, что никогда не пойдет на такие условия.

Новости
Зеленский и Путин договорились об обмене пленными до Нового года: что известно
скриншот

скриншот

нормандская четверка

"Зачем вскрывать Минские соглашения и их заново переписывать? Если мы вскроем один пункт, то начнется переписывание других. И мы вообще потеряем все! Создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать", – пригрозил Путин.

нормандская четверка

нормандская четверка

скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин также провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом на "нормандском саммите" украинский президент не пожал руку агрессору.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.

Темы
Минские договоренности Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Ангела Меркель Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
7
5
Смешно
6
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Читать надо так: Путин отказал Зеленского в переписываний Минска-2. И был поддержан немцами и французами.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Santi Amonito
Santi Amonito
А ху*ло-то хорошо зеленский опустил: и с Крымом, и с границей, и с выборами, и с сепаратистами. Вообще черт лысый к@цапстанский потерял нюх и гибкость - был обосравшимся с ног до головы: про дипломатов вжарили, про мельдоний отымели. А про "мынские договоренности" дур@к-дур@ком оказался - про какие-то "пункты" блеял, что их нельзя обговаривать - это же "договоренности", прідурок. И вообще "гибкость" для ху*ла - не его конёк, - двигаться старому обрыганному пеньку уже не в мочь. Ну ничего, "негибкость" на к@цапстане исправляет только одно ... - "лебединое озеро".
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
2 из 3 ответов | показать все
Николаев Олег
Николаев Олег
Santi Amonito, завтра начинают принимать гривну во всех магазинах Крыма и учить в школе мову. Перемога!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Луковникова Елена
Луковникова Елена
Santi Amonito, перемога плавно перетекающая в зраду!?:-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги