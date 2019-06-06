"Скажут, что Крым их?" Кучма высказался о решении РФ помириться с Украиной

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма отреагировал на предложение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова начать переговоры с новым главой Украины Владимиром Зеленским "с чистого листа".

Кучма заявил, что это предложение должно предполагать также и озвучивание конкретных позиций Москвы. Об этом он сообщил на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг, 6 июня.

Леонид Кучма glavcom.ua

"Я постоянно говорю, что движение должно быть двусторонним. Я услышал заявление пресс-секретаря президента России Пескова о том, что Кучма вообще не плохой, но мы должны с президентом Зеленским разговаривать… Что Зеленский должен дать предложения. Так вот, если б Песков сказал, что "вот, с нашей стороны мы предлагаем то, то, то". А то предлагают с чистого листа, а что это за чистый лист? А может, они скажут чистый лист – это Крым их, ситуация на Донбассе – замороженный конфликт и так далее", – сказал он на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг.

Напомним:

На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Кроме того, была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.

При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.

Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главу государства Владимира Зеленского из-за заявления о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.

Как писал OBOZREVATEL, по решению президента Владимира Зеленского, второй глава страны Леонид Кучма снова будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе.

Позже Леонид Кучма прокомментировал свое заявление о предложении не стрелять в ответ на огонь оккупантов на Донбассе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram