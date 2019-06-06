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"Скажут, что Крым их?" Кучма высказался о решении РФ помириться с Украиной

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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма отреагировал на предложение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова начать переговоры с новым главой Украины Владимиром Зеленским "с чистого листа".

Кучма заявил, что это предложение должно предполагать также и озвучивание конкретных позиций Москвы. Об этом он сообщил на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг, 6 июня.

Леонид Кучма

Леонид Кучма

glavcom.ua

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"Я постоянно говорю, что движение должно быть двусторонним. Я услышал заявление пресс-секретаря президента России Пескова о том, что Кучма вообще не плохой, но мы должны с президентом Зеленским разговаривать… Что Зеленский должен дать предложения. Так вот, если б Песков сказал, что "вот, с нашей стороны мы предлагаем то, то, то". А то предлагают с чистого листа, а что это за чистый лист? А может, они скажут чистый лист – это Крым их, ситуация на Донбассе – замороженный конфликт и так далее", сказал он на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг.

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, по решению президента Владимира Зеленского, второй глава страны Леонид Кучма снова будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе.

Позже Леонид Кучма прокомментировал свое заявление о предложении не стрелять в ответ на огонь оккупантов на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Леонид КучмаДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир Зеленский
Тег
АТО
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CARGO 100
CARGO 100
"Скажут, что Крым их?" Не скажем, не писай в шаровары ... И так все знают, что он наш, русский и российский ...
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