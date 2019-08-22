ЕС – за Украину: Зеленский обсудил с Туском возвращение России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Дональдом Туском.

Как сообщила пресс-служба главы государства, стороны обсудили инициативу США и Франции вернуть Россию в Большую восьмерку.

Зеленский призвал Евросоюз выразить решительную позицию, что такой шаг невозможен до тех пор, пока оккупирован Крым и идет война на Донбассе.

"Дональд Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита "Семерки" 24-26 августа во Франции", - сказано в сообщении.

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Также Зеленский 22 августа направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украины.

Накануне Зеленский также провел разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и премьером Канады Джастином Трюдо. Они оба выразили поддержку Украины и выступили против возвращения РФ в Большую восьмерку.

Зеленский и Туск

Как писал OBOZREVATEL:

Лидер США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал глава Франции Эммануэль Макрон. Лидеры договорились позвать президента РФ Владимира Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

Против возвращения России также высказалась канцлер Германии Ангела Меркель.

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