Призыв жителей аннексированного Крыма в российскую армию нарушает международное гуманитарное право.

Как говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Европейского Союза, Россия сейчас проводит незаконный призыв в Крыму и городе Севастополе для отбора местных жителей в Вооруженные силы РФ.

Россия проводит незаконный призыв в Крыму

"ЕС не признаёт и никогда не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя. Европейский Союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове", – подчеркнули в Брюсселе.

В заявлении отмечается, что РФ "связана международным правом и обязана обеспечивать защиту прав человека в Крыму".

Как писал OBOZREVATEL, в городском военкомате Керчи признали, что "испытывают трудности" с призывом в российскую армию.

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