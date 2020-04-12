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12 апреля • обновлено в 15:16
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ЕС осадил Россию из-за призыва в Крыму: никогда не признаем!

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Призыв жителей аннексированного Крыма в российскую армию нарушает международное гуманитарное право.

Как говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Европейского Союза, Россия сейчас проводит незаконный призыв в Крыму и городе Севастополе для отбора местных жителей в Вооруженные силы РФ.

Россия проводит незаконный призыв в Крыму

Россия проводит незаконный призыв в Крыму

"ЕС не признаёт и никогда не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя. Европейский Союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове", – подчеркнули в Брюсселе.

В заявлении отмечается, что РФ "связана международным правом и обязана обеспечивать защиту прав человека в Крыму".

Как писал OBOZREVATEL, в городском военкомате Керчи признали, что "испытывают трудности" с призывом в российскую армию.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
армия Европейский Союз Крым
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Karasyunok Eugene
Karasyunok Eugene
ЕС час зрозуміти, що від мОсковії не можна очікувати позитивних змін, щодо виконання норм міжнародного права. Дієвими, у данному випадку, можуть бути виключно силові методи, котрі загрожують особисто керівникам агресора...
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
С чего это представителя внешнеполитической службы Европейского Союза потянуло на заявления? Кто спрашивал то?
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Так ведь работа такая. В футболе это называется - обозначить борьбу.))))))))))))))))))
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К Денис
К Денис
Плещт, призыв то отменили весенний =)) чёт про.п.изд.елись так основательно))) весеннее обострение у свянотопсинных?)) начинают бредить?)) а по поводу недоборов... Это аж смешно от вас сцаных слышать =))))
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