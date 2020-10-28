'ЕС' на выборах мэра Черкасс поддержала Виктора Евпака

Партия "Европейская Солидарность" поддержала на выборах городского головы Черкасс кандидата от "Голоса" Виктора Евпака. Об этом сообщил во время совместного брифинга в Центральном штабе партии ее лидер, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что "Европейская Солидарность" – единственная общенациональная партия проевропейского направления, получившая поддержку избирателей по всей Украине и с прошлых парламентских выборов нарастившая ее вдвое. Также политик призвал все демократические проевропейские партии консолидировать усилия для поддержки кандидатов от патриотических сил.

"Я хочу подчеркнуть, что статус общенациональной парламентской крупнейшей оппозиционной партии накладывает на нас очень большую ответственность. И в этих условиях мы хотим призвать всех представителей проевропейских и евроатлантических сил в очередной раз к объединению. Мы твердо убеждены, что только так сможем победить" – отмечает лидер партии "Европейская Солидарность".

Порошенко подчеркнул: его политсила не требует ничего взамен поддержки.

"Накануне второго тура местных выборов, где кандидаты от проевропейских, евроатлантических сил прошли во второй тур, мы хотим без каких-либо условий сделать первый, но очень важный шаг. В этих условиях мы – наша партия и я как ее председатель – приняли решение о поддержке кандидата на мэра города Черкассы от партии Голос Виктора Евпака. Точнее, одно условие было – я могу быть откровенным – и это условие было такое, что Виктор должен победить", – отметил Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что сейчас крайне важно всем проевропейским политическим силам объединяться и поддерживать профессиональных и патриотических кандидатов.

"Наша партийная организация будет делать все возможное для того, чтобы призвать тех, кто нас поддержал, призвать все проевропейские евроатлантические украинские политические силы обязательно поддержать Виктора. Виктор является украинским патриотом, профессионалом и государственником", – отметил пятый президент.

Он подчеркнул, что надеется на объединение патриотических политических партий вокруг приведения к власти достойных кандидатов.

"Я твердо убежден, что пример, который продемонстрировала "Европейская Солидарность" в Черкассах, поддержат и другие политические силы для того, чтобы продемонстрировать объединения в тех областных центрах, в городах, где будет проходить второй тур выборов", – говорит Порошенко.

Со своей стороны кандидат от "Голоса", который будет бороться за мэрское кресло в Черкассах в ходе второго тура, поблагодарил "ЕС" за поддержку.

"Хочу поблагодарить пятого президента Петра Алексеевича Порошенко и партию "Европейская Солидарность" за поддержку меня как кандидата на должность городского головы города Черкасс от партии "Голос". Хочу поблагодарить всех остальных и призвать все политические силы, всех кандидатов, которые сейчас работают над вторым туром: посмотрите на пример Черкасс, когда вокруг демократического кандидата объединяются все проевропейские, проукраинские силы ради развития своих городов и всей Украины, и во-вторых, против коррупции местной власти, которая должна уйти в прошлое. Я верю в силу единения и призываю все проевропейские демократические силы объединиться во втором туре ради победы", – заявил Виктор Евпак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "ЕС" победила в 5 регионах и будет представлена во всех областных центрах. В частности, партии удалось провести крупнейшую фракцию в Киевсовет.