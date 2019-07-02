"ЕС" быстро растет: появились свежие рейтинги партий

В течение последних недель рейтинг партии "Европейская солидарность" растет быстрее остальных. Политсила приблизилась к второму месту, на котором идет "Оппозиционная платформа – "За життя".

Об этом свидетельствуют свежие данные опроса, проведенного новостями "Сегодня" на телеканале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research накануне внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля.

По итогам опроса с 26 по 30 июня показатель "ЕС" за две недели вырос на 4% и достиг 10,8%. От оппозиционной силы партию Петра Порошенко отделяет лишь 0,4%.

"Слуга народа" продолжает удерживать лидерство, имея 44,1% поддержки, что на 0,9% меньше в сравнении с данными за 10-16 июня.

Политсила Святослава Вакарчука "Голос" внезапно потеряла 2%, и располагается на четвертой строчке с показателем 7,5%.

Замыкает пятерку лидеров "Батьківщина" Юлии Тимошенко с 4,2%, оказавшись на грани прохода в Раду из-за потерянных 1,3%.

Выборы в Раду, опрос segodnya.ua

Выборы в Раду, опрос segodnya.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что главными оппонентами "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду являются политические партии Бойко-Медведчука и Мураева-Вилкула.

А кандидат в народные депутаты от "ЕС" Яна Зинкевич отметила, что их политическая партия способна противостоять силам реванша в Украине.

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