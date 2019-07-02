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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"ЕС" быстро растет: появились свежие рейтинги партий

3.1тЧитать материал на украинском

В течение последних недель рейтинг партии "Европейская солидарность" растет быстрее остальных. Политсила приблизилась к второму месту, на котором идет "Оппозиционная платформа – "За життя".

Об этом свидетельствуют свежие данные опроса, проведенного новостями "Сегодня" на телеканале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research накануне внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля.

По итогам опроса с 26 по 30 июня показатель "ЕС" за две недели вырос на 4% и достиг 10,8%. От оппозиционной силы партию Петра Порошенко отделяет лишь 0,4%.

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"Слуга народа" продолжает удерживать лидерство, имея 44,1% поддержки, что на 0,9% меньше в сравнении с данными за 10-16 июня.

Политсила Святослава Вакарчука "Голос" внезапно потеряла 2%, и располагается на четвертой строчке с показателем 7,5%.

Замыкает пятерку лидеров "Батьківщина" Юлии Тимошенко с 4,2%, оказавшись на грани прохода в Раду из-за потерянных 1,3%.

Выборы в Раду, опрос

Выборы в Раду, опрос

segodnya.ua

Выборы в Раду, опрос

Выборы в Раду, опрос

segodnya.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что главными оппонентами "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду являются политические партии Бойко-Медведчука и Мураева-Вилкула.

А кандидат в народные депутаты от "ЕС" Яна Зинкевич отметила, что их политическая партия способна противостоять силам реванша в Украине.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность"Партия Вакарчука "Голос"Партия "За життя"Партия "Слуга народа"ВО Батьківщина
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
"ПЕС" - барбос и необычный кросс.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Опять надувают.Они и 5 % не набеpут.Баppыга всем обpыдел.Ему подаpят пистолет Тымчука.Много знает.Особенно пpо Боинг.Не жилец.Чуть поутихнет кипишь и дадут посмеpтно Геpоя.
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Serov Oleg
Serov Oleg
ахаха....на телеканале "украина".....на обозе еще проведите,клоуны
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
Serov Oleg, на обосрателе у них будет 60%
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