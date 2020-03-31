Ермак впервые прокомментировал скандал с пленками Лероса

Глава Офиса президентаАндрей Ермак впервые прокомментировал скандал с видео, которое опубликовал нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

Глава ОПУ назвал действия депутата заказной акцией против него. Об этом он сообщил на брифинге во вторник, 31 марта.

"Я рассматриваю появление этих пленок в воскресенье 29 марта, за день, когда в Верховной Раде рассматривались важные вопросы, как целенаправленную акцию против меня и украинской власти. Вы видели, что там происходило, как умные люди вы понимаете, кто и как там делал, кто делал все, чтобы этого не произошло. Делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, не принимала очень важны для нее законы... Гео Лерос является инструментом, который используют люди, которые борются с президентом и властью", – заявил он.

Ермак и Лерос

По его словам, он помешал депутату Леросу назначить своего человека в министерство, который ранее работал в КГГА. Поэтому у политика такое отношение к нему.

Также глава ОПУ добавил, что правоохранители совершат полное и объективное расследование, где якобы изображен его брат Денис Ермак

Как сообшал OBOZREVATEL:

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили недавно с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.

Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".

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