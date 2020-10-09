Ермак сказал, каких украинцев Офис президента хочет вытащить из плена "Л/ДНР"

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что представители Украины в Трехсторонней контактной группе занимаются вопросами освобождения из плена "Л/ДНР" только тех людей, кто воевал за Украину или заключенных за проукраинскую позицию.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом Ермак рассказал в ходе дискуссии в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания) в четверг, 8 октября. Он отметил, что освобождением других категорий пленных занимается Офис омбудсмена.

Ермак отметил, что действительно во время второго и третьего обмена при президенте Зеленском был "один-два человека, которые находились на той территории за совершение преступлений, не связанных именно с войной".

"Но когда мы впервые получили этот сигнал, то сегодня два этих трека отделены. Всё, что происходит в Минской группе, сегодня касается только наших военных, только людей, которые находятся на неподконтрольной территории в результате своей проукраинской позиции, или это люди, которые воевали за Украину", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук потребовал от ОРДЛО немедленно обеспечить Международному комитету Красного Креста (МККК) доступ к незаконно удерживаемым гражданам Украины.