Главная Новости
11 марта • обновлено в 14:09
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Ермак и Козак прилетели на переговоры в Минск – росСМИ

3.8т
Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак 11 марта якобы прибыли в Минск.

Там они должны принять участие в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает пропагандистский ресурс ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к ТКГ.

"Козак и Ермак прибыли в Минск. Они 11 марта будут участвовать в работе контактной группы", – сказал собеседник.

Козак и Ермак

Козак и Ермак

В Минске участники ТКГ и ее рабочих подгрупп якобы намерены рассмотреть вопросы согласования списков пленных для обмена, определения новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения, а также закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Козак и Ермак уже встречались в Минске 1 марта. Тогда они обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", а также необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в "нормандском формате".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Мирные переговоры в Минске
Персоны
Андрей Ермак Дмитрий Козак
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
28
1
Смешно
2
Интересно
10
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
от їй богу не зрозуміло - зє унас хто? президент чи олівець в стакані?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
6 лет-это много. Пора либо признать независимость Донбасса, либо заставить Украину выполнить Минские соглашения.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги