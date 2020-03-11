Ермак и Козак прилетели на переговоры в Минск – росСМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак 11 марта якобы прибыли в Минск.

Там они должны принять участие в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает пропагандистский ресурс ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к ТКГ.

"Козак и Ермак прибыли в Минск. Они 11 марта будут участвовать в работе контактной группы", – сказал собеседник.

Козак и Ермак

В Минске участники ТКГ и ее рабочих подгрупп якобы намерены рассмотреть вопросы согласования списков пленных для обмена, определения новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения, а также закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Козак и Ермак уже встречались в Минске 1 марта. Тогда они обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", а также необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в "нормандском формате".

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