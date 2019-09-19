"Эрекции не будет?" Глава МОЗ сказала, чему научит украинцев

Новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не станет давать украинцам советы в Facebook, как это делала ее предшественница Ульяна Супрун.
О своих планах Скалецкая рассказала "Стране". Она добавила, что при этом намерена проводить коммуникацию с населением, но делать будет это своеобразно.
"Я, например, буду объяснять, как правильно получать услуги сферы здравоохранения. Как коммуницировать с доктором, о чем у него обязательно нужно спросить на приеме. Чтоб не было так, когда съел жаренную колбаску, и все старания врача и все лечение пошли насмарку, потому что на приеме забыли обсудить диету", – уточнила Скалецкая.
В ответ на вопрос журналистов, она добавила, что советов по повышению эрекции давать не будет.
"Думаю, я не специалист по повышению утерянной эрекции. Нет…, может, я и специалист, но не на посту министра", – заявила Скалецкая.
Зоряна Скалецкая
Страна
Как сообщал OBOZREVATEL, Скалецкая – эксперт Центра поддержки реформ при Кабмине и кандидатура, которую в скандальной переписке нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий назвал "своим человеком".
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