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19 сентября • обновлено в 14:15
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"Эрекции не будет?" Глава МОЗ сказала, чему научит украинцев

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Новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не станет давать украинцам советы в Facebook, как это делала ее предшественница Ульяна Супрун.

О своих планах Скалецкая рассказала "Стране". Она добавила, что при этом намерена проводить коммуникацию с населением, но делать будет это своеобразно.

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"Я, например, буду объяснять, как правильно получать услуги сферы здравоохранения. Как коммуницировать с доктором, о чем у него обязательно нужно спросить на приеме. Чтоб не было так, когда съел жаренную колбаску, и все старания врача и все лечение пошли насмарку, потому что на приеме забыли обсудить диету", – уточнила Скалецкая.

В ответ на вопрос журналистов, она добавила, что советов по повышению эрекции давать не будет.

"Думаю, я не специалист по повышению утерянной эрекции. Нет…, может, я и специалист, но не на посту министра", – заявила Скалецкая.

Зоряна Скалецкая

Зоряна Скалецкая

Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, Скалецкая – эксперт Центра поддержки реформ при Кабмине и кандидатура, которую в скандальной переписке нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий назвал "своим человеком".

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Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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