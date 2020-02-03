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3 февраля • обновлено в 13:08
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Эрдоган прилетел к Зеленскому в Киев: первые фото и видео

2.1т
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В понедельник, 3 февраля, с визитом в Украину прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В частности, в Киеве он встречается с главой государства Владимиром Зеленским.

Официальная церемония встречи двух лидеров прошла возле Мариинского дворца, где прозвучали гимны обеих стран (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца)

Как сообщает пресс-служба ОП, в 13:30 президенты подпишут ряд двусторонних документов, после чего в 13:40 встретятся с представителями СМИ.

Эрдоган и Зеленский

Эрдоган и Зеленский

Кроме этого, в 16:00 Зеленский и Эрдоган примут участие в украинском-турецком бизнес-форуме, который пройдет в Торгово-промышленной палате.

Отметим, что первыми фото со встречи турецкого лидера в аэропорту в своем Twitter также поделился заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

"Приветствуем президента Турции в Украине!" – написал он.

Встреча Эрдогана и Зеленского

Встреча Эрдогана и Зеленского

Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского

Встреча Эрдогана и Зеленского

Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского

Встреча Эрдогана и Зеленского

Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского

Встреча Эрдогана и Зеленского

Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского

Встреча Эрдогана и Зеленского

Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского

Встреча Эрдогана и Зеленского

Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского

Встреча Эрдогана и Зеленского

Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского

Встреча Эрдогана и Зеленского

Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского

Встреча Эрдогана и Зеленского

Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского

Встреча Эрдогана и Зеленского

Скриншот с видео

Боднар и Эрдоган

Боднар и Эрдоган

Twitter/Василий Боднар

Боднар и Эрдоган

Боднар и Эрдоган

Twitter/Василий Боднар

Эрдогана прибыл в Киев

Эрдогана прибыл в Киев

Twitter/Василий Боднар

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Автор
Марта Рок
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
президент
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Комментарии
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
У xoxлов даже военный караул какой-то кривой, уeбищный. Хорошо хоть не в валенках и не вшиванках! )))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Klizmahohlenko Gerald, ахаха, точно
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Питон Каа
Питон Каа
Там еще где-то Мустафа Джемилев под ногами мотается, не затопчите...
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
самое время пошутить про карлика и низкий рост, да, xpюканы?))
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Свинов Xрюкан, прикинь как бы смотрелась Степана-Сопля с ростом 156 см!
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