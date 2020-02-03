Эрдоган прилетел к Зеленскому в Киев: первые фото и видео

В понедельник, 3 февраля, с визитом в Украину прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В частности, в Киеве он встречается с главой государства Владимиром Зеленским.

Официальная церемония встречи двух лидеров прошла возле Мариинского дворца, где прозвучали гимны обеих стран (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца)

Как сообщает пресс-служба ОП, в 13:30 президенты подпишут ряд двусторонних документов, после чего в 13:40 встретятся с представителями СМИ.

Эрдоган и Зеленский

Кроме этого, в 16:00 Зеленский и Эрдоган примут участие в украинском-турецком бизнес-форуме, который пройдет в Торгово-промышленной палате.

Отметим, что первыми фото со встречи турецкого лидера в аэропорту в своем Twitter также поделился заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

"Приветствуем президента Турции в Украине!" – написал он.

Встреча Эрдогана и Зеленского Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского Скриншот с видео

Встреча Эрдогана и Зеленского Скриншот с видео

Боднар и Эрдоган Twitter/Василий Боднар

Боднар и Эрдоган Twitter/Василий Боднар

Эрдогана прибыл в Киев Twitter/Василий Боднар

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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