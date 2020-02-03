Эрдоган прилетел к Зеленскому в Киев: первые фото и видео

В понедельник, 3 февраля, с визитом в Украину прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В частности, в Киеве он встречается с главой государства Владимиром Зеленским.
Официальная церемония встречи двух лидеров прошла возле Мариинского дворца, где прозвучали гимны обеих стран (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца)
Как сообщает пресс-служба ОП, в 13:30 президенты подпишут ряд двусторонних документов, после чего в 13:40 встретятся с представителями СМИ.
Эрдоган и Зеленский
Кроме этого, в 16:00 Зеленский и Эрдоган примут участие в украинском-турецком бизнес-форуме, который пройдет в Торгово-промышленной палате.
Отметим, что первыми фото со встречи турецкого лидера в аэропорту в своем Twitter также поделился заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.
"Приветствуем президента Турции в Украине!" – написал он.
Встреча Эрдогана и Зеленского
Скриншот с видео
Встреча Эрдогана и Зеленского
Скриншот с видео
Встреча Эрдогана и Зеленского
Скриншот с видео
Встреча Эрдогана и Зеленского
Скриншот с видео
Встреча Эрдогана и Зеленского
Скриншот с видео
Встреча Эрдогана и Зеленского
Скриншот с видео
Встреча Эрдогана и Зеленского
Скриншот с видео
Встреча Эрдогана и Зеленского
Скриншот с видео
Встреча Эрдогана и Зеленского
Скриншот с видео
Встреча Эрдогана и Зеленского
Скриншот с видео
Боднар и Эрдоган
Twitter/Василий Боднар
Боднар и Эрдоган
Twitter/Василий Боднар
Эрдогана прибыл в Киев
Twitter/Василий Боднар
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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