Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач и бывший скандальный прокурор Константин Кулик 16 сентября дали пресс-конференцию, компрометирующую Украину.
Деркач заявил, что владеет доказательствами вывода миллионов через "финансовые ямы" на счета семьи Байденов, новыми записями разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена, деталями схем закупок угля и газа, а также "развала" Генпрокуратуры и Офиса генпрокурора.
OBOZREVATEL следит за самыми громкими заявлениями скандального парламентария.
Чем известен Деркач?
Министерство финансов США ввело персональные санкции против Деркача и трех россиян за попытки повлиять на избирательный процесс в США
Деркач снискал славу нардепа, приближенного к олигархам
Он неоднократно оскандалился "пленками", порочащими репутацию Украины
Скандал с "Бурисма"
Спикеры заявили, что знают о том, что экс-министр экологии времен Януковича и собственник газодобывающей компании "Бурисма" Николай Злочевский украл миллионы, которые якобы осели на счетах Байдена.
Некий "свидетель" в обнародованных Куликом и Деркачом видео заявил, что ему известно о регистрации десятков офшорных компаний, а также конвертации миллионов через украинские банки. Все это якобы осуществлялось тайно. Кроме того, как утверждает мужчина в маске, Злочевский открыл специальный счет в латвийском банке.
"Все описанные операции были эффективными, а госорганы закрывали на это глаза", – процитировал Кулик слова еще одного тайного "свидетеля".
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 июня Деркач обнародовал якобы очередные "пленки" с голосами, похожими на пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.
На пленках были затронуты вопросы о деле компании "Бурисма", которая якобы заплатила семье Байденов более $3 млн.
У Порошенко "пленки" назвали грубо смонтированным фальсификатом. А секретарь СНБО Александр Данилов назвал очередные "пленки Деркача" мощной информационной российской агрессией.
Разведывательные круги Соединенных Штатов обвинили Деркача в связях с российским шпионским ведомством.
Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия использовала Деркача, чтобы очернить кандидата в президенты США Джо Байдена.
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