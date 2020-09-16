Экс-регионал Деркач заявил о новых "компроматах" против Украины: главные тезисы

Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач и бывший скандальный прокурор Константин Кулик 16 сентября дали пресс-конференцию, компрометирующую Украину.

Деркач заявил, что владеет доказательствами вывода миллионов через "финансовые ямы" на счета семьи Байденов, новыми записями разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена, деталями схем закупок угля и газа, а также "развала" Генпрокуратуры и Офиса генпрокурора.

OBOZREVATEL следит за самыми громкими заявлениями скандального парламентария.

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Скандал с "Бурисма"

Спикеры заявили, что знают о том, что экс-министр экологии времен Януковича и собственник газодобывающей компании "Бурисма" Николай Злочевский украл миллионы, которые якобы осели на счетах Байдена.

Некий "свидетель" в обнародованных Куликом и Деркачом видео заявил, что ему известно о регистрации десятков офшорных компаний, а также конвертации миллионов через украинские банки. Все это якобы осуществлялось тайно. Кроме того, как утверждает мужчина в маске, Злочевский открыл специальный счет в латвийском банке.

"Все описанные операции были эффективными, а госорганы закрывали на это глаза", – процитировал Кулик слова еще одного тайного "свидетеля".

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