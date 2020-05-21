Экс-охранник Ельцина назвал Януковича "агентом КГБ"

Сбежавшего в Российскую Федерацию экс-президента Украины Виктора Януковича назвали вероятным "агентом КГБ".

Такое предположение высказал бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков. Об этом он сказал в комментарии "Гордону".

В частности, в интервью шла речь о том, что бывший подполковник КГБ Владимир Попов в своей книге указывал, якобы практически все российские миллиардеры и олигархи – это агенты КГБ.

Коржаков и Янукович

"Ну слушайте, по той же логике, Янукович, который дважды отсидел и после этого ездил..." – поинтересовались в Коржакова.

"А ты сомневаешься, что он был агентом, что ли? Я не сомневаюсь", – сказал он в ответ.

При этом добавил, что единственный, кто не подходи под описание "агента КГБ" в российском правительстве, это нынешний премьер-министр Михаил Мишустин.

"Вот его биографию смотрю – вроде бы он не попадает под это. Такой мужик, самостоятельный. Хотя и не бедный", – добавил Коржаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что беглый экс-президент Виктор Янукович "очень хочет дать ему интервью".

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