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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Ефремов не сможет пойти в Раду от "Оппоблока": появилось пояснение ЦИК

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Закон "О выборах в Верховную Раду 2019 народных депутатов Украины" позволяет исключать, но не дает права включать других кандидатов на замену в избирательный список партии.

Такое пояснение дал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко, комментируя заявление партии "Оппозиционный блок" о замене кандидата в списке партии на экс-нардепа Александра Ефремова, передает "РБК-Украина".

По его словам, любые изменения в избирательном списке, принятые съездами этих партий после установленного срока, а именно 10 июня, невозможны и не соответствуют закону "О выборах народных депутатов Украины".

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"Право выдвигать избирательный список в общенациональном избирательном округе реализуется партиями через их съезды. Выдвижение кандидатов в таком случае должно быть осуществлено до 10 июня включительно. Вместе с тем политические партии имеют право исключить кандидатов, внесенных в избирательный список, если такое решение примут на съезде", – сказал Радченко.

Отмечается, что в случае нарушения политической партией норм закона в ЦИК могут возникнуть вопросы относительно регистрации избирательного списка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Евгений Мураев заявил, что Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппоблока" на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Александр Ефремов
Место
Украина
Тег
Оппозиционный блок
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