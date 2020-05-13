Пранкер Джокер опубликовал переписку от имени "экс-прокурора" оккупированного РФ Крыма Натальи Поклонской с нардепом Алексеем Гончаренко.

В мобильной переписке "Поклонская" просила у Гончаренко оставить ее в покое.

"Извините за беспокойство. Я вас очень прошу оставить меня в покое. Я люблю Украину и скучаю по ней. Я это открыто говорила в интервью Дмитрию Гордону", – говорилось в сообщении.

Гончаренко и Поклонская

В ответ Гончаренко предложил ей вернуться в Украину, чтобы отправиться за решетку.

"Дело простое – приезжайте в Украину, отсидите от 12 до 15 лет строгого режима за измену Родине", – ответил политик.

На такое сообщение "Поклонская" сказала, что "жизнь растащит все на свои места".

"Каждый человек способен на ошибки. Я в своей жизни также совершала ошибки. Я не желаю вам зла. Я люблю Украину", – писал Джокер.

Переписка Поклонской и Гончаренко Telegram Джокера

Переписка Поклонской и Гончаренко Telegram Джокера

Также в Facebook Гончаренко прокомментировал слив переписки: "Откуда у Поклонской мой номер телефона? "Ну спасибо, Федоров!". Наверно, имея ввиду главу Минцифры Михаила Федорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Поклонская призналась в любви украинскому языку и спела известный хит Софии Ротару "Черемшина".

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