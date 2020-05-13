Главная Новости
13 мая • обновлено в 16:26
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Джокер под видом Поклонской подколол Гончаренко: в сеть попала переписка

5.3т
Читать материал на украинском

Пранкер Джокер опубликовал переписку от имени "экс-прокурора" оккупированного РФ Крыма Натальи Поклонской с нардепом Алексеем Гончаренко.

В мобильной переписке "Поклонская" просила у Гончаренко оставить ее в покое.

"Извините за беспокойство. Я вас очень прошу оставить меня в покое. Я люблю Украину и скучаю по ней. Я это открыто говорила в интервью Дмитрию Гордону", – говорилось в сообщении.

Гончаренко и Поклонская

Гончаренко и Поклонская

В ответ Гончаренко предложил ей вернуться в Украину, чтобы отправиться за решетку.

"Дело простое – приезжайте в Украину, отсидите от 12 до 15 лет строгого режима за измену Родине", – ответил политик.

На такое сообщение "Поклонская" сказала, что "жизнь растащит все на свои места".

"Каждый человек способен на ошибки. Я в своей жизни также совершала ошибки. Я не желаю вам зла. Я люблю Украину", – писал Джокер.

Переписка Поклонской и Гончаренко

Переписка Поклонской и Гончаренко

Telegram Джокера

Переписка Поклонской и Гончаренко

Переписка Поклонской и Гончаренко

Telegram Джокера

Также в Facebook Гончаренко прокомментировал слив переписки: "Откуда у Поклонской мой номер телефона? "Ну спасибо, Федоров!". Наверно, имея ввиду главу Минцифры Михаила Федорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Поклонская призналась в любви украинскому языку и спела известный хит Софии Ротару "Черемшина".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Алексей Гончаренко Наталья Поклонская Джокер
Место
Украина
Тег
пранк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
14
7
Смешно
2
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги