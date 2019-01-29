''Дьявол кроется в деталях'': в Кабмине отреагировали на новый план по Донбассу

Предложенный ОБСЕ новый план по урегулированию войны на Донбассе является слишком абстрактным, а его детали остаются неизвестными.

Такую точку зрения высказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его мнению, комментировать новую стратегию можно будет только после обсуждения всех ее нюансов, пишет "112 канал" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Это исключительно общие тезисы, с которыми сложно спорить. Я хотел бы сразу отметить, что я считаю такие тезисы абсолютно приемлемыми. Но вместе с тем, как показывает наш горький опыт, дьявол кроется в деталях, а детали нам никому пока неизвестны. По крайней мере, нашему министерству детальный план этот не поступал", – объяснил Тука.

Георгий Тука Апостроф

Он отметил, что наиболее волнующими вопросами является демилитаризация незаконных вооруженных формирований и выведение иностранных войск с Донбасса.

Как писал OBOZREVATEL:

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что Минские договоренности в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе может заменить новый план действий, который объединит усилия ОБСЕ и ООН.

В России закатили скандал из-за этого предложения, обвинив Украину в препятствовании миру на востоке страны, а ОБСЕ – в "несостоятельности".

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