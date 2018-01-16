Двойные стандарты УПЦ МП: знаковое фото из Крыма возмутило соцсети

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в аннексированном Крыму освятили зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Соответствующее фото опубликовал сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед в Facebook.

"Священники УПЦ МП освятили в Крыму зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" и благословили полсотни новобранцев Росгвардии защищать Крым от Вооруженных сил Украины. Напомню, что личный состав УПЦ МП в материковой Украине отрабатывает агитку "мы за мир, мы против войны", - написал Подобед.

Один из священников УПЦ МП (на фото – второй справа) был опознан сайтом "Миротворец" как иерей Александр Рева, помощник командира Крымского соединения ПВО РФ по работе с верующими военнослужащими.

Снимок с аннексированного полуострова активно комментируют соцсети:

"Здесь за мир, там против Украины. Двойной стандарт";

"Там тоже за мир. После победы над Украиной. А тут за мир сразу после капитуляции Украины. Они ВЕЗДЕ за мир";

"Они как римо-католики во 2-й мировой - в Германии благословляют против поляков, в Польше - против немцев. Чехам, например, от того так крышу снесло, что они после 2-й мировой и в костел не ходят. Но в случае с русскими священниками их католицизм работает только в одну сторону - в сторону Москвы. А что против Москвы - это ґражданскайа война. Москво-католики - это сила. Зенитных комплексов".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в аннексированном Крыму в Севастополе оккупанты разместили второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, который должен контролировать воздушное пространство на границе с материковой Украиной.