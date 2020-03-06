2 дня Нового Кабмина:
- Воду в Крым нужно подавать (2 заявления) - но молчим о засухе на юге Украины.
- Авиасообщение с РФ возобновлять
- Пенсии нужно поднять (при растущей дыре в бюджете и падении промпроизводства)
При этом русские, как видим, хотят торговать. Сближаемся.
Дальше будет макрофинансовая помощь от ВТБ вместо МВФ?
Уроки "легитимного" прошли зря.
Володе нужно менять советников, срочно или... даже говорить не буду.
Facebook Анатолий Амелин
Facebook Анатолий Амелин
Facebook Анатолий Амелин
Facebook Анатолий Амелин
Facebook Анатолий Амелин
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