Главная Новости
6 марта • обновлено в 10:48
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Директор программы "Экономика" Украинского института будущего Все статьи автора

Два дня Кабмина: воду в Крым подавать, авиасообщение с РФ возобновлять

1.4т

2 дня Нового Кабмина:

- Воду в Крым нужно подавать (2 заявления) - но молчим о засухе на юге Украины.

- Авиасообщение с РФ возобновлять

- Пенсии нужно поднять (при растущей дыре в бюджете и падении промпроизводства)

При этом русские, как видим, хотят торговать. Сближаемся.

Дальше будет макрофинансовая помощь от ВТБ вместо МВФ?

Уроки "легитимного" прошли зря.

Володе нужно менять советников, срочно или... даже говорить не буду.

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Facebook Анатолий Амелин

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Анатолий Амелин Анатолий Амелин
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Источник
Источник: Facebook Анатолия Амелина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
1
Интересно
6
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги