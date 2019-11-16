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16 ноября • обновлено в 10:20
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Олег Ярошевич
Олег Ярошевич
Руководитель ОО "АвтоЕвроСила" Все статьи автора

Дубинский организовал схему евроблях

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ШОК!!! Все вскрылось!!! Смотрите видео!!!

Вот откуда у него деньги на 24 квартиры, 17 автомобилей, дома и земельные участки!!! Прикрывал схему его подельник журналист Плинский, шантажируя таможню расследованиями!!!

Депутат-журналист Александр Дубинский, борец с бляхами, бляховодами и контрабандой, в своём новом видео:

рассказал всем интересную историю про свою первую машину. Оказывается, много лет назад, для восстановления своей гнилой УКРБЛЯХИ, он использовал БЛЯХУ из Германии. Он использовал ДОНОРА. Донор из Европы - это нерастаможенная машина (бляха), которую завозят в Украину контрабандой или на иностранца, а потом пускают на запчасти. Это серая схема. Разбирать бляху на запчасти в Украине нельзя, это запрещено законом!

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Это и стало начало схемы Евроблях Дубинского!!!

После того, как Дубинский завёз контрабандой свою первую еваробляху мерседес, о которой он хвастался в своём видеоблоге, он наладил массовый ввоз евроблях в Украину и заработал свои миллионы, за которые он начал покупать свои квартиры и автомобили. Но этого ему показалось мало и он начал запугивать владельцев евроблях, чтобы они объединялись в организацию и платили ему взносы, которые мы все вынуждены были отдавать Дубинскому и его подельнику Плинскому, а если мы отказывались они угрожали таможней и выкладывали расследования. Так Дубинский заработал ещё на новые квартиры и автомобили. Но и этого ему показалось мало он ещё хотел дома и участки и решил продать нашу общественную организацию политикам!!! Именно поэтому, когда люди подозревали, что мы продались Тимошенко, Деревянко, Порошенко, Кононенко и другим, на самом деле это Дубинский нас продавал и забирал все деньги себе, запугивая нас таможней чтобы мы молчали. Когда Дубинский уже купил квартиры, автомобили, дома, участки и ещё оставалось, он решил идти а политику, чтобы стать депутатом и стал им!!!

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Вот теперь Вы знаете правду почему он не может объяснить откуда у него миллионы долларов на квартиры, автомобили, дома и участки!!! Он боится расследования и что вскроется, что он это все получил с блях и расследований

Но все это не могло продолжаться вечно и мы потребовали принять закон про Доступную Растаможку 2342 Ковальова 35% для каждого украинца, на что услышали от Дубинского мол тогда прекратятся его доходы от блях!!!

Поэтому если законопроект 2342 не примут и Дубинский как депутат, член комитета таможенной и налоговой политики будет против, знайте, что он хочет сохранить свои заработки, а мы останемся без доступных автомобилей.

Самое интересное, что борец с хламом Александр Дубинский, в своём видео акцентировал внимание на состоянии автомобиля из Германии и на состоянии автомобилей из Украины. Бляха оказалась в идеальном состоянии))) Оказывается, бляха это не хлам, это идеальное состояние у автомобиля)) Так вот, 3/4 его мерседеса, это нерастаможенная бляха.

Дубинский самый мажористый бляховод!!! )

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Автор
Олег Ярошевич Олег Ярошевич
Персона
Александр Дубинский
Место
Украина
Тег
Еврономера
Источник
Источник: Facebook АвтоЕвроСила
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